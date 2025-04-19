美國出售TH-73A教練直升機給菲律賓 強化菲國飛行員訓練能量

美國宣佈出售TH-73A教練直升機給菲律賓。（圖：取自Leonardo公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國務院15日決定批准向菲律賓政府進行對外軍售，出售一批 TH-73A 教練直升機及支援設備，預計成本為 1.2 億美元。美國政府表示，此次擬議的軍售將透過幫助提高戰略夥伴的安全來支持美國的外交政策和國家安全，該戰略夥伴將繼續成為東南亞政治穩定、和平和經濟進步的重要力量。



美方指出，擬議中的軍售將提供一批教練直升機及支援設備，作為提高飛行員訓練和技能的主要方法，從而幫助確保發展一支熟練的直升機飛行員隊伍，提高菲律賓應對當前和未來威脅的能力。菲律賓將這些物品和服務吸收到自己的武裝部隊中不會有任何困難。

TH-73A是Leonardo公司AW119T型直升機的軍用版本， 2021 年 8 月首次交付給美國海軍，用於為海軍、海軍陸戰隊、海岸警衛隊和部分盟國提供旋翼機和傾轉旋翼機飛行員培訓，並配備現有和相關的培訓平台。

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根據Leonardo公司指出，TH-73A 配備有整合式飛行管理系統的現代化航空電子設備；增強的夜視訓練能力，包括紅外線探照燈、紅外線位置燈和編隊照明；並且在速度和優越的功率裕度方面具有更高的性能，與當前的軍用飛機更具可比性。

此外，TH-73A 是同類直升機中空間最為寬敞的一型，可容納兩名飛行員和最多三名乘客。特別的是，位於中心的觀察座位可以讓非飛行學員充分觀察駕駛艙的運作，最大限度地增加學習和訓練機會。駕駛艙易於重新配置，並可配備救援絞車和貨鉤等專用設備，以有效地完成多項訓練任務。

Leonardo公司指出，TH-73A 是幾十年來第一架符合所有 IFR 標準並獲得美國聯邦航空管理局 （FAA） 認證的單引擎直升機。它提供 Genesys 先進的航空電子 IFR 玻璃駕駛艙，其中包括四個雙面 PFD/MFD 格式的 IDU-680 顯示器，雙 GPS/FMS、雙數據採集單元 （DAU） 和其他支援感測器。獲得 A 級 IFR 認證的 IDU-680 是一款大型 EFIS 顯示器，提供高解析度 LCD 玻璃，可顯示 3D 合成視覺、空中高速公路 （HITS）、增強型 HTAWS、整合式 FMS、懸停向量等多種功能。

TH-73A教練直升機艙內儀表及相關設備。（圖：取自Leonardo公司網站）

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