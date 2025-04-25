美售愛爾蘭標槍飛彈 新版LwCLU發射器更輕、有打「刺針」潛力

美國國務院已批准以4600萬美元（約14.7億新台幣）的價格，向愛爾蘭出售FGM-148標槍飛彈及新型的指揮發射裝置（LwCLU）。（圖擷取自@MalyasovDylan的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕愛爾蘭持續採購新裝備投入歐洲維和任務，美國政府已批准以4600萬美元（約新台幣14.7億元）的價格，向愛爾蘭出售FGM-148「標槍」飛彈及新型的指揮發射裝置（LwCLU）。值得一提的是，LwCLU比起早期型號的射控裝置，不僅更小、更輕，續航力還更加優異，且LwCLU不只反裝甲用途，還曾在美國成功整合，射擊「刺針」防空飛彈。

根據美國國防安全合作局（DSCA）23日公告，美國國務院已同意向愛爾蘭出售44枚FGM-148「標槍」飛彈、36具「輕型指揮發射裝置」（LwCLU），另外還包含其他相關存放容器、增強型訓練模擬器（EPBST）、訓練課程，以及後勤技術支援等，總價值達4600萬美元。

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DSCA補充，此次軍售案是將愛爾蘭新購的36具LwCLU發射裝置，整併至先前未通過的一項標槍飛彈採購案支中。原本愛爾蘭僅申請採購44枚「標槍」飛彈及相關後勤，總價值為870萬美元（約新台幣2.7億元），但金額未達美國國會通報門檻。

這筆軍售將由雷神公司（RTX）與洛克希德．馬丁合組的「標槍聯合企業」負責主導執行，無需額外派遣人員進駐愛爾蘭協助。雖然軍售規模不大，但DSCA表示，此案將提升愛爾蘭參與聯合國維和任務與北約和平夥伴計畫（PfP）的能力，並協助其擴充國防力量、捍衛主權與領土完整。

LWCLU以現有「標槍」飛彈射控裝置改進而來，其優異的光學觀測效能，亦可作為獨立的情監偵裝置。（圖擷取自@CaelumPugnator的Ｘ帳號）

LWCLU以現有「標槍」飛彈射控裝置改進而來，其優異的光學觀測效能，亦可作為獨立的情監偵裝置；美軍2021年曾嘗試以「哨兵」（AN/MPQ-64）雷達模擬器與「前進地區防空指管系統」（FAAD/C2）協助追蹤目標，成功透過連線方式，讓LWCLU瞄準並發射「刺針」防空飛彈。

新的LWCLU和舊有CLU發射器相比，體積縮小7成、重量減輕約4成、電池使用壽命增加5成，而日間與夜間觀測距離分別增加3倍與2倍。且這套射控裝置改良內容，還包括更換長波紅外線感測器、更高解析度的螢幕與整合式握把、新的雷射測距儀與標定器，以及對付遠距目標的衛星標定器等，讓單兵能在4.5公里距離外擊殺戰車，比現有CLU的2.5公里來得遠。

新的LWCLU（右）和舊有的CLU（左）相較，其體積縮小7成、重量減輕約4成、電池使用壽命增加5成，外型也明顯不同。（圖擷取自@delfoarse的Ｘ帳號）

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