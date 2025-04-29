海鯤號潛艦還來得及4月海測嗎？ 海軍：備便出海最重要

海鯤號潛艦。（資料照，台船提供）〔記者方瑋立／台北報導〕國造海鯤號潛艦泊港測試（HAT）階段大致完成，台船正進行各項調校工作，原預計本（4）月底進行海測（SAT），但隨著時間迫近，海軍司令部參謀長邱俊榮中將今（29）日強調，海軍已盡最大努力，重要的目標條件是「備便出海」，而非以時間為考量，但仍會以9月30日完成海測為目標，並向立法院院會提出報告爭取預算解凍。

針對外界關心海鯤號是否來得及達到4月開始海測期程，邱俊榮今天在國防部記者會表示，海軍專業技協團隊，正與台船共同針對海上測試前必要缺失改進和測試，須確認達到最後條件才會執行出海測試。

邱俊榮指出，國軍去年訂定4月份開始海測為目標，才能在各個管制節點，不管是海上安全評估、必要裝備的備便的條件都須符合，目前正在做系統調校和測試。

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海軍司令部參謀長邱俊榮中將。（記者方瑋立攝）媒體詢問，這是否意味著4月海測跳票？邱強調，潛艦是極為關鍵戰力，涉及很多團隊、系統以及新裝備的測試期程，目前海軍已盡最大努力，希望繼續朝向備便出海的目標努力，這也是比較重要的條件，而非以時間當作條件。

不過，邱俊榮說，考量潛艦後續艦預算，國軍仍已今年9月30日完成海鯤號海測為目標，完成海測後，才會到立法院院會專案報告，爭取預算解凍。他指出，今年度潛艦預算通過，雖被凍結半數，但採購計畫仍按照原先規劃實施，後續會依約履約付款，希望在下半年達到付款條件。

國防部發言人孫立方少將。（記者方瑋立攝）針對其他國防預算案解凍報告的準備情況，國防部發言人孫立方少將表示，國防部在面臨當前嚴峻敵情威脅之下，所有建軍備戰的訓練工作一刻都不能停歇，必須以與時間賽跑的負責任態度，認真投入相關工作。

孫立方說，有關立法院對於凍結預算的要求，國防部整體政策是配合行政院要求，在第一時間儘速完成相關報告的整備，同時也結合行政院與立院審議的期程，送到立院處理。

傳美拒售E-2D預警機、MH-6R反潛直升機？ 國軍：不對外公開說明



空軍司令部計畫處處長江元琦少將。（記者方瑋立攝）另外，針對外傳美國拒售E-2D預警機、MH-6R反潛直升機等傳言，空軍司令部計畫處處長江元琦少將表示，空軍的武器裝備需求，皆依照敵情威脅妥善規劃，任何有助於提升戰力的武器裝備，都會透過各項會議等管道與美方交換意見、爭取共識。

江元琦說，空軍也會一招國防戰略指導與作戰實需持續推展對美軍購相關事務，在完成相關建案程序前，援例不對外公開說明。

邱俊榮則指出，我國現面對灰色地帶侵擾、海上監偵及交通線的維護，反潛直升機具備大範圍搜索的機動能力，海軍確實具備此能力需求。有關新的直升機籌獲或現役機種後續性能提升，海軍皆在進行整體評估作業中，完成前援例不公開對外說明。

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