神操作 烏軍宣稱NASAMS在2分鐘內打掉11枚俄國飛彈

圖中的NASAMS防空飛彈系統為第三批次改良型，為西方盟邦於2022年秋季首批援助烏克蘭的型號之一。（圖取自烏克蘭空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍近日發布影片證實，其所操作的一套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），在一次攔截任務中僅用兩分鐘，便成功擊落11枚俄羅斯巡弋飛彈，展現這套系統及其操作人員卓越的作戰效能。影片中這套NASAMS為第三代改良型，是烏克蘭於2022年秋季自西方夥伴首度獲得的型號之一。

軍聞網站《Army Recognition》報導，根據烏克蘭空軍說明，一套標準NASAMS包含一座指揮所、一具雷達及數具發射器，每具發射器可搭載6枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。在典型的俄軍大規模飛彈攻擊中，雷達偵測多枚來襲目標後，操作人員會手動指定攔截目標、發射飛彈，並回報接戰結果。

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影片中操作人員表示，單是他們所在的單位，已擊落超過150個空中目標，主要為巡弋飛彈，也涵蓋其他類型威脅。他們駁斥俄方宣稱烏軍防空系統失效的說法，強調AIM-120若未命中目標將自毀，其破壞力遠低於俄製彈道飛彈。

該NASAMS單位指揮官、烏克蘭英雄佩雷提亞科（Kyrylo Peretiatko）上校在影片中進一步說明此系統在高強度防空作戰下的表現。他指出，第三代NASAMS包含指揮中心、MPQ-64雷達與發射器，作戰時主要採手動模式，由操作人員判斷以提升精準度，而非完全依賴自動化。

他強調，NASAMS通常「一次接戰即摧毀一目標」，展現其對巡弋飛彈、定翼機、直升機與無人機等空氣動力目標的有效性。不過，他也重申，受限於雷達效能及AIM-120的攔截能力，NASAMS並非用於攔截彈道飛彈。此外，他提到，讓習慣使用前蘇聯系統的官兵接受NASAMS訓練曾面臨困難，但目前已克服，並具備獨立培訓新兵的能力。

挪威武裝部隊今年2月曾公布，自2022年11月NASAMS部署烏克蘭以來，該系統已成功擊落約900枚各式飛彈與無人機，攔截成功率達94%。其中近六成為巡弋飛彈，包含Kh-101、Kh-555、口徑（Kalibr）、伊斯坎德爾K型（Iskander-K）、Kh-59及Kh-69等型號。

NASAMS系統廣泛部署於烏克蘭境內戰略重地，如重要基礎設施、政府樞紐、醫療機構與機場等。烏克蘭空軍認為，正因擁有NASAMS等機動防空系統，才迫使俄軍放棄使用載人戰機執行大規模空襲行動。

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