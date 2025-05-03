中東土財主豪撒1120億...沙國要再購買千枚AIM-120C-8空射飛彈

沙烏地阿拉伯再投資35億美元（約1120億新台幣）購買1000枚的AIM-120C-8先進中程空對空飛彈，預計可裝在再其F-15、歐洲「颱風」及「龍捲風」IDS等機隊中。（圖片取自@SMmiliitary的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中東局勢詭變，沙烏地阿拉伯也開始挹注資金購買「大量」的武器彈藥，該國日前才向美購買了2000套的APKWS反無人機利器，如今再投資35億美元（約1120億新台幣）購買1000枚的AIM-120C-8先進中程空對空飛彈，預計可裝在再其F-15、歐洲「颱風」及「龍捲風」IDS等機隊中。

據美國國家安全合作局（DSCA）2日最新公告，美國國務院已批准以35億美元的價格，向沙烏地阿拉伯出售1000枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以及另外50組飛彈導引段零件。此外，此次軍售亦包括非MDE（主要防禦裝備）項目，例如飛彈控制備件、彈體容器、維修用零組件與消耗品、相關後勤與武器系統支援裝備，亦包括分類與非分類的軟體、技術文件、調查研究，以及由美國政府與廠商提供的工程、技術與後勤支援服務。

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DSCA指出，此次擬議的軍售將透過改善夥伴國家的安全來支持美國的外交政策目標和國家安全目標，為海灣地區的政治穩定和經濟進步做出貢獻。主要承包商將由位於亞利桑那州土桑的RTX公司負責；不過，美國政府及RTX公司皆不需要向沙烏地阿拉伯，派遣任何額外的代表人員。

沙烏地阿拉伯在這一、兩年間積極推動軍事現代化，透過多項高額軍購案強化其空軍、防空與海軍實力，其中對美採購又為最大宗。沙國日前才向美採購2000套APKWS精準火箭用於反無人機、20枚Mk54輕型魚雷、共1000枚的拖式2A與3B飛彈、220枚AIM-9X「響尾蛇」飛彈、2503枚「地獄火」飛彈，以及逾10000枚的傳統彈藥，可謂花錢買武器不手軟。

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