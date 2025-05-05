海鯤號潛艦拆鷹架、活動浮台 船迷問：5月可海測？

船迷5月初目擊潛艦海鯤號帆罩已無鷹架，也拆除船側的活動浮台。（讀者授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船公司曾於2月26日強調，潛艦海鯤號「將依計畫如期如質於4月起海試」但4月並未進行海測。不過，船迷目擊海鯤號的鷹架及活動浮台已拆除，好奇問：「難道5月可能海測？」

船迷表示，海鯤號於去年2月27日從海昌廠房移至台船小塢，去年7月15日再從台船小塢移至高雄港91號碼頭，去年12月20日轉往台船乾塢，今年2月28日從台船乾塢移回91號碼頭，3月初目擊整座帆罩被鷹架「包圍」，但5月初再看到時，不僅鷹架，連同圍繞海鯤號的活動浮台都已拆除，所以好奇可能會再次移動，相信「等一切都準備好，就會海測了」。

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海鯤號無法在4月底前海測，外傳疑似進水導致主機故障，甚至IPMS（整合載台管理系統）要測4000多個項目，卻做不到400個，也就是10%的進度「都還不到」。對此說法，海軍及台船都沒有評論。

然而，依海軍司令部參謀長邱俊榮中將4月29日的說法，海軍已盡最大努力，重要的目標條件是「備便出海」，不是以時間為考量，但仍會在9月30日完成海測為目標。

船迷5月初目擊潛艦海鯤號帆罩已無鷹架，也拆除船側的活動浮台。（讀者授權自由時報專用）

船迷3月初目前潛艦海鯤號帆罩有鷹架、船側有活動浮台。（讀者授權自由時報專用）

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