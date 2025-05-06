郭璽爆海鯤號5月海測「動不了」 國防部：無外傳重大缺失

海軍參謀長邱俊榮中將。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」準備進行海上測試（SAT），本報昨報導有船迷粉絲目擊其鷹架、活動浮台已拆除。然而，海軍前顧問郭璽近日聲稱，海鯤號有重大缺失如管線破裂進水，導致主機故障、加上艦船整合載台管理系統（IPMS）等，斷言5月「動不了」。海軍參謀長邱俊榮中將今天（6日）澄清，海鯤號整個系統正在進行更換必要料件和調校，以達最後備便，並無所謂重大到無法執行情況。

國造海鯤號大致已完成泊港測試（HAT），目標近期展開海測。針對郭璽近日爆料聲稱海鯤號有諸多重大缺失，邱俊榮今天向媒體澄清，海鯤號主要系統皆按照程序實施最後測試，過程中將配合裝備調校，在未達標準以及供性能部分，依約要求台船更換必要料件及調校，以達最後備便，並無所謂重大到無法執行的情況。

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針對郭璽稱IPMS完成進度未達十分之一，邱俊榮指出，與海軍掌握的數字並不一樣，但不針對個別問題和數字回應，測試個別裝備系統的進度都須達到一定條件，才會邁向下一步聯測。

至於倘期程延宕是否將向台船索賠，邱俊榮說，海鯤號完成海測的節點是9月30日，交艦則是11月份，若有履約期限延遲，將依合約向台船實施計罰。

邱俊榮強調，海鯤號已經進入海測前最後準備階段，皆按照程序確認達到安全條件後，會來決定實際出海時間，並管制將在今年11月完成交艦，海軍目標只有盡力達成條件出海測試。

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