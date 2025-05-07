海鯤潛艦快海試了但MK48魚雷呢？ 國防部書面報告曝最新進度

本（5）月被船迷目擊的海鯤號潛艦，上部帆罩已無鷹架，船側的活動浮台也已被拆除，引發外界海試在即的衍生猜測。（本報資料照，讀者授權自由時報專用）

〔記者陳治程／台北報導〕我國首艘自製潛艦「海鯤號」（SS-711）前（2023）年9月亮相後歷經泊港測試，日前已到全案預劃的海試節點，但至今尚未開測引發外界關切；對此，海軍透過報告強調，現繼續調校該艦系統，以滿足出港海試條件。另一方面，海軍的潛艦MK48重型魚雷暨操雷進度受產能、發價書錯誤影響，致全案延宕並延後交付期程。

國防部今（2025）年公開預算記載，海軍2018年編列新台幣54億6058萬6千元，採購24枚MK48 Mod6 AT重型魚雷、4枚訓練用操雷，用於現役劍龍級、未來的海鯤號潛艦，強化不對稱戰力；而上週送交立法院的預算解凍報告則揭露，該案原規劃2028年結案，但供應鏈產能受COVID-19疫情、俄烏戰爭等衝擊，致全案延宕至2030年，並同步修訂發價書內容。

請繼續往下閱讀...

該報告進一步指出，海軍自2018年建案採購MK48魚雷以來，至今已歷經三次發價書修訂，最新採購合約為修訂版A4版發價書。

圖為美國海軍的MK48重型魚雷，圖中所在地位於美軍關島基地，當時正要為旗下洛杉磯級潛艦「安納波利斯號」（SSN 760）進行武器裝載。（美軍DVIDS網站）

其中，美方2020年提出的A1版發價書，主要調降行政管理費至51萬5107美元，並獲海軍同意簽署；2022年修訂的A2版發價書則因內容錯誤，最終未提供海軍進行簽署。至於A3版發價書，是美方因應俄烏戰爭影響供應鏈產能，首度調整魚雷價格和交付期程，但在我軍要求詳細說明後，該版合約也失效；而前年的A4版發價書，美方再將全案價格調漲424萬美元並延後交付期程，我軍方再度要求美方說明。

最終，美方去（2024）年二度修改A4版發價書後遞交海軍，除價格維持A1版數字，在魚雷交期上則改為今、明（2026）年陸續交付，同時調整支援測試裝備交付期程為今年至2030年止；海軍經整體考量，最終同意修訂後的A4版發價書，正式將該案再延長執行2年。

海軍現任參謀長邱俊榮中將昨日表示，海鯤號潛艦現仍持續接受系統調校，已達海試前最後準備階段，一切以安全為最大考量。（本報資料照，記者羅沛德攝）

海軍首艘自製潛艦海鯤號（SS-711）前年9月舉辦下水儀式後，去（2024）年2月首度移出台船廠區、完成移塢作業，並進入泊港測試階段，期間雖偶傳重大測試失誤，但海軍對外皆強調一切依計畫節點，以安全為最大考量逐項驗證。然而，軍方、製造商台船原先宣稱的4月海測節點已過，海軍參謀長邱俊榮中將昨（6）日於例行記者會表示，該艦泊港測試已大致完成，會確認各系統安全備便才海試。

海軍書面報告則強調，MK48魚雷現由原廠生產中，將盡最大努力如期交付；並透過美國在台協會（AIT）、美海軍專案辦公室持續管制全案進度，確維專案依約執行。

今（2025）年2月完成「傾側試驗及準潛航試驗」，接受外力移塢的海鯤號潛艦。（取自台船公司官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法