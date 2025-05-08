軍審制重新上路缺額百人以上 軍法官招募擴大至備役軍官

前國防部南部地方軍事法院中部審判庭外觀。（本報資料照）

莊文仁／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍時隔12年重啟軍事審判制度，為恢復審判能量，國防部積極招募軍法官新人，根據最新招募簡章，招募對象也從原本現役軍官及未役青年，擴大招募至備役軍官，資格門檻與現役軍官同。軍方對此相當重視，由副部長任召集人指導甄選，常務次長、軍事法院院長及檢察長，和法律司長及司一級幹部，皆為甄選口試委員。

根據國防部最新軍法官招募簡章，軍法官招募對象包含，現役軍官、備役軍官及未役青年，三者報名資格相同，皆須律師考試、司法事務官考試、檢察事務官考試或公務人員高等考試法制類科及格；在公立或經立案之私立大學、獨立學院法律學系或法律研究所畢業，而在公立或經立案之私立大學、獨立學院任教授、副教授3年、助理教授4年或講師5年，講授國防部所定主要法律科目（主要法律科目係軍法官考試規則所定之科目：憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、陸海空軍刑法、軍事審判法、刑事政策）2 年以上，有法律專門著作，經審查合格，具有薦任職任用資格。

請繼續往下閱讀...

其中，現役軍官須為45歲以下，備役軍官上尉者40歲以下，中尉以下限制則為35歲，另未役青年限制為32歲，報名日期截至今年5月底止。

針對目前軍法官人力，法律司司長沈世偉3月時指出，國軍103年時還有300多名軍法官，後來經過離退及沒有經過有效補充，目前約有100多名具有資格的軍法官。

值得一提的是，軍方對此相當重視，由副部長任召集人指導甄選，常務次長、軍事法院院長及檢察長，和法律司長及司屬4處處長皆為甄選口試委員。不過，除此之外，目前尚未見有外部人士擔任審議委員的其他甄選管道。

國軍時隔12年重啟軍事審判制度，為恢復審判能量，國防部積極招募軍法官新人，根據最新招募簡章，招募對象也從原本現役軍官及未役青年，擴大招募至備役軍官，資格門檻與現役軍官同。（圖片取自招募簡章）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法