「天空打擊者」怒火燒向巴基斯坦！印度自殺無人機秘密任務曝光

透過其直接空中精確打擊能力，印度「天空打擊者」（SkyStriker）無人機能有效強化特種部隊與機動部隊的戰場態勢感知、生存性及作戰表現。（圖取自Elbit Systems官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度與以色列合手打造的「天空打擊者」（SkyStriker）自殺式無人機，驚傳在印度7日晨間代號「辛多爾行動」（Operation Sindoor）的軍事任務中首度投入實戰，成功鎖定、追蹤並打擊操作員指定的目標。此類被軍事術語稱為「遊蕩彈藥」（loitering munitions）的無人飛行載具，其在現代戰場上的角色已日益受到重視，並成為印度陸軍武庫中的新銳力量。

消息人士向《印度時報》透露，數量不詳的此型自殺式無人機，是由總部位於班加羅爾的阿爾法設計公司（Alpha Design）與以色列埃爾比特安全系統公司（Elbit Security Systems）的合資企業，在班加羅爾西部一處工業區生產。據悉，印度陸軍在2019年引發國際關注的印巴空中衝突「巴拉科特空襲」（Balakot airstrike）之後，便積極評估並決定強化此類攻擊型無人機的部署，並於2021年下達緊急採購訂單，採購約100架「天空打擊者」無人機。

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每架「天空打擊者」自殺式無人機作戰半徑達100公里，機身內可搭載5公斤或10公斤的彈頭。其採用電力推進系統，聲學特徵極小，使其能夠在低空執行隱蔽的突襲任務。對於「天空打擊者」在「辛杜爾行動」中鎖定巴基斯坦境內數個恐怖分子基礎設施的報導，阿爾法設計公司董事長兼總經理、退役陸軍上校尚卡爾（ HS Shankar）拒絕評論，僅簡短回應：「此類查詢應洽詢政府有關部門。」

「天空打擊者」被視為一款具備成本效益的遊蕩彈藥，同時擁有遠程精確打擊能力。它能為機動部隊和特種部隊提供直接空中精確火力，從而提升作戰效能、戰場態勢感知能力及部隊生存能力。埃爾比特公司形容其「飛行如無人機，攻擊如飛彈」，並強調其作為「沉默、匿蹤且出其不意的攻擊者」，能提供極致的精準度與可靠性，為現代戰場帶來關鍵優勢。

儘管傳統的「搜索與摧毀」任務仍是軍事戰略的核心，但諸如遊蕩彈藥這類新興科技，正深刻改變從感測器偵搜到火力投射的作戰模式與效率，為現代戰爭帶來新的面貌。

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