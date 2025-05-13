獨家》九鵬基地陸射劍二飛彈三發全中 展現精準防空戰力

九鵬基地陸射天劍二型飛彈三發全中 展現精準防空戰力。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今（13日）在屏東九鵬基地進行「雷霆」、「神鷹」、「神弓」操演第二天，焦點鎖定天劍二型對空飛彈（陸射型）實彈射擊。上午9時34分、9時47分及9時57分，三枚陸射劍二飛彈接連發射，成功命中模擬敵機的靶機，精準攔截性能震撼全場，場外軍事迷熱情圍觀，掌聲不斷。

今日演訓模擬實戰情境，多架靶機模擬敵機來襲，飛行路徑複雜多變，考驗部隊反應速度與系統整合能力。國軍官兵迅速展開追瞄，高效完成射擊任務，展現堅實防空戰力。陸射天劍二型飛彈由中科院自主研發，具全天候作戰能力，能有效攔截敵機與飛彈，搭配先進雷達系統，大幅提升國軍不對稱作戰優勢。

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九鵬基地天劍二型飛彈三發全中 展現精準防空戰力。圖為靶機。（記者蔡宗憲攝）

昨日「海馬士」多管火箭系統首射成功，為演訓拉開序幕，今日則聚焦防空戰力驗證。軍事專家指出，天劍二型飛彈與雷達系統的高度整合，強化區域防衛縱深，為國軍構築堅不可摧的防空網。演訓全程在嚴密監控下進行，過程順利，未有意外發生。

軍方表示，此次操演旨在磨練官兵實戰技能，確保武器系統效能，展現捍衛領空的決心。九鵬基地實彈射擊不僅驗證天劍二型飛彈的可靠性，也向外界宣示國軍精進戰力的成果。面對區域安全挑戰，國軍將持續強化訓練，守護家園不懈怠。

九鵬基地天劍二型飛彈三發全中 展現精準防空戰力。（記者蔡宗憲攝）

九鵬基地天劍二型飛彈三發全中 展現精準防空戰力。（記者蔡宗憲攝）

九鵬基地天劍二型飛彈三發全中 展現精準防空戰力。圖為靶機。（記者蔡宗憲攝）

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