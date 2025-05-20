自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍7.65億後備手持無線電案決標 陸軍5019支新機明年交畢

2025/05/20 11:03

圖為陸軍特指部均軍官操作手持無線電機。（中華民國陸軍官方Facebook）圖為陸軍特指部均軍官操作手持無線電機。（中華民國陸軍官方Facebook）

相關報導請見

國軍四年買萬餘套無線電 不只三軍、18支縣市後備旅也獲裝

首次上稿：05-20 10:53
更新時間：05-20 11:03（標題更新）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化防衛作戰期間的訊息通聯能力，陸軍今（2025）年起編列新台幣7.67億餘元，為後備部隊採購5千餘支單、雙頻手持無電機，全案於2028年執行完畢；而這筆採購案也在今（20）日正式公告決標，屆時後備部隊將有具語音、加密通訊、GPS定位、圖資傳輸等功性能的新型無線電機，強化基本指管和災防時的緊急通聯能量。

國防部今日最新決標公告顯示，由陸軍統籌採購的「手持式無線電機等5項」已於上（4）月決標，決標金額達新台幣7億6571億8千元、較編列預算少新台幣141萬5千元；全案自本月12日執行至2028年底，耗時約三年八個月。

國防部今（20）日公告陸軍統籌的後備部隊手持無線電機採購案，決標金額7.65億餘元台幣，從本月起執行至2028年底止。（擷自政府電子採購網）國防部今（20）日公告陸軍統籌的後備部隊手持無線電機採購案，決標金額7.65億餘元台幣，從本月起執行至2028年底止。（擷自政府電子採購網）

不過，根據今年度國防公開預算書，陸軍「後備部隊手持無線電機補充案」預劃的四年執行期程間，主要裝備的交貨期程集中於今、明（2026）兩年。其中，陸軍今年將接收1148支單頻手持無線電、108支雙頻無線電，14套無線電顯控平台及2套管理系統；明年則接收3217支單頻型機、546支雙頻型機，外加72套顯控平台和11套管理系統，合計5019支無線電、86套顯控平台及13套管理系統。

經查證，本次得標陸軍後備無線電案廠商之產品，支援多通訊協定、類比／數位共存雙系統，並內建GPS系統，除可跨頻通訊，也可充作通訊中繼點，並以無線電頻率傳送圖片等。

陸軍表示，後備部隊手持無線電機將具備語音、加密通訊、簡訊、GPS定位、圖資傳輸、中繼功能之手持式無線電機，提升數位語音基本指管能力，除提升後備部隊戰時的通信能力，面對天然災防任務亦能支援衍生的緊急通聯需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中