國軍7.65億後備手持無線電案決標 陸軍5019支新機明年交畢

圖為陸軍特指部均軍官操作手持無線電機。（中華民國陸軍官方Facebook）

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國軍四年買萬餘套無線電 不只三軍、18支縣市後備旅也獲裝

首次上稿：05-20 10:53

更新時間：05-20 11:03（標題更新）

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〔記者陳治程／台北報導〕為強化防衛作戰期間的訊息通聯能力，陸軍今（2025）年起編列新台幣7.67億餘元，為後備部隊採購5千餘支單、雙頻手持無電機，全案於2028年執行完畢；而這筆採購案也在今（20）日正式公告決標，屆時後備部隊將有具語音、加密通訊、GPS定位、圖資傳輸等功性能的新型無線電機，強化基本指管和災防時的緊急通聯能量。

國防部今日最新決標公告顯示，由陸軍統籌採購的「手持式無線電機等5項」已於上（4）月決標，決標金額達新台幣7億6571億8千元、較編列預算少新台幣141萬5千元；全案自本月12日執行至2028年底，耗時約三年八個月。

國防部今（20）日公告陸軍統籌的後備部隊手持無線電機採購案，決標金額7.65億餘元台幣，從本月起執行至2028年底止。（擷自政府電子採購網）

不過，根據今年度國防公開預算書，陸軍「後備部隊手持無線電機補充案」預劃的四年執行期程間，主要裝備的交貨期程集中於今、明（2026）兩年。其中，陸軍今年將接收1148支單頻手持無線電、108支雙頻無線電，14套無線電顯控平台及2套管理系統；明年則接收3217支單頻型機、546支雙頻型機，外加72套顯控平台和11套管理系統，合計5019支無線電、86套顯控平台及13套管理系統。

經查證，本次得標陸軍後備無線電案廠商之產品，支援多通訊協定、類比／數位共存雙系統，並內建GPS系統，除可跨頻通訊，也可充作通訊中繼點，並以無線電頻率傳送圖片等。

陸軍表示，後備部隊手持無線電機將具備語音、加密通訊、簡訊、GPS定位、圖資傳輸、中繼功能之手持式無線電機，提升數位語音基本指管能力，除提升後備部隊戰時的通信能力，面對天然災防任務亦能支援衍生的緊急通聯需求。

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