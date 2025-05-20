國軍四年買萬餘套無線電 不只三軍、18支縣市後備旅也獲裝

圖為海軍陸戰隊防空警衛群下轄的戒護一營官兵，以一年期義務役為組成骨幹的部隊，未來將陸續獲裝手持無線電機，強化班、排部隊通聯效能。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

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國軍7.65億後備手持無線電案決標 陸軍5019支新機明年交畢

〔記者陳治程／台北報導〕國防部今（20）日正式公告後備部隊手持無線電機決標案，未來三年將斥資新台幣7.65億餘元商購單兵人攜通信裝備，強化部隊基層單位戰時通信和災防通聯能量；不過，軍方最新書面報告指出，上述預算統籌三軍及後備部隊需求，除了三軍部隊，海、空戒護兵力及18支縣市後備旅都將獲裝，在裝備形式統一下強化部隊通聯效能。

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這份預算解凍報告指出，為提升後備整體戰力，今（2025）年起由陸軍統籌辦理「後備部隊手持無線電機補充案」採購，計有陸、海、空三軍及後備指揮部需求共1萬2千812套，並採「商購」方式籌獲前述裝備，全案預計2028年執行完畢，藉以提升後備部隊聯絡、指管能力，滿足支援防衛作戰及災防任務所需。

陸軍表示，該軍曾在2021年至去（2024）年辦理「手持無線電機汰換案」，所採購的裝備、規格已於去年撥發部隊後完成演習驗證，是本次建案大宗採購的基礎。

國軍本次採商購方式籌獲12812支手持無線電機，相關規格、性能已於去（2024）年接受演習驗證，未來除三軍守備部隊，縣市後備旅也將同步換裝。圖為陸軍特戰軍官操作手持無線電機。（中華民國陸軍官方Facebook）

部隊配置規劃方面，陸軍進一步說明，前述1萬2千餘支手持無線電機將撥交陸軍11支守備步兵旅、步訓部後備機步旅、裝訓部後備裝甲旅；海、空軍部分則由旗下戒護兵力換裝，另全動署後備指揮部下轄18個縣市後備旅之班、排級部隊，也將獲得新型手持無線電機。屆時，後備部隊除具備基本指管能力，也將建構手持無線電機的量測、焊接及調校等基地維修量能。

由陸軍統籌的「後備部隊手持無線電機補充案」，將使後備部隊具備語音、加密通訊、簡訊、GPS定位、圖資傳輸、中繼通信的數位化基本指管能力，面對天然災防，也可支援衍生的緊急通聯需求。

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