「就算死也要美！」 烏東女性在戰火中尋求容貌自主

烏克蘭東部頓內次克州德魯日基夫卡（Druzhkivka），美髮師葉夫根尼婭·戈塔夫佐娃（圖中）在沙龍為顧客染髮。在俄烏戰爭的陰影下，美容成為前線居民尋求心靈慰藉的方式之一。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕即使俄羅斯砲彈頻落烏克蘭東部城鎮，50歲的起重機操作員奧萊娜·索洛古（Olena Sologub）仍堅持打理容貌。她的家鄉克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）距俄軍前線不到20公里，常遭空襲，傷亡慘重。但對奧萊娜及其他前線烏克蘭人而言，追求美麗是逃避戰爭吞噬生活的方式。

烏克蘭克拉馬托爾斯克，美容師甘娜·澤姆利亞克（左）為顧客進行紋眉美容，展現戰時對生活質感的追求。（法新社）

「明天可能不會到來。就算在瓦礫堆下被發現，也讓我保持美麗吧。」奧萊娜告訴《法新社》。2022年俄羅斯入侵後，她形容那如同「當頭棒喝」，開始接受肉毒桿菌（Botox）注射並紋了眼線。她信賴47歲的美容師甘娜·澤姆利亞克（Ganna Zemliak）。澤姆利亞克表示，現在顧客數量與戰前相當，部分人感覺戰爭加速衰老。入侵初期眾人緊張，無心保養，「但後來，人們意識到生活得繼續，枯等無益。總得想辦法過日子。」

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美容院在烏克蘭近前線地區依然普遍，醫美診所也受歡迎。33歲企業主卡特琳娜·謝列茲佐娃（Kateryna Seledtsova）是常客，每月上髮廊，每三週做美甲、足療及美容，偶爾打肉毒桿菌和豐唇。她笑稱：「非常昂貴！」但強調：「我有權這麼做。這是我的身體，我的選擇。」

在部分診所，肉毒桿菌注射約50美元（約新台幣1516元），對經濟受創的當地是筆不小開銷。卡特琳娜喜歡去充滿「女性能量」的地方，這在戰初許多女性逃離、士兵湧入時尤為重要。「或許巧合，但戰後我更花時間在自己身上了。」她的朋友中有人隆乳，她自己則穿了舌環。卡特琳娜經營咖啡館、漢堡店和攝影工作室，當地女性來此拍訂婚或孕婦照，更多是為感受美麗。她說，打扮拍照有如「心理治療」。

克拉馬托爾斯克附近的德魯日基夫卡鎮（Druzhkivka），「Bigudi」沙龍美髮師葉夫根尼婭·戈塔夫佐娃（Yevgenia Gotavtsova）也認為美容有助放鬆。她說，顧客來此便能「忘掉一切」，並自豪預約「一個月前就滿檔」。該區自2014年起便是戰鬥核心。

她表示沙龍生意興隆，儘管僅餘半數員工，因數名美髮師已因懼怕俄軍離開。戰爭也使後勤變複雜，供應商或離去或漲價，迫使沙龍跟進。但葉夫根尼婭對其約1.5美元（約新台幣45元）的修剪瀏海訂價感到合理，不滿同業對類似服務索價逾6美元（約新台幣182元）。至於當地髮型趨勢？她笑說：「金髮永不退流行。」

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