您的裝備正在配送中！ 我第二批M1A2T戰車在美集運影像疑曝光

我國陸軍的M1A2T主戰車。（資料照，國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國正陸續換裝對美採購的新型打擊儎台，陸軍繼去（2024）年底接收首批38輛M1A2T主力戰車後，第二批42輛預計本（6）月底運抵台灣，這批裝備日前疑似在社群媒體上曝光。根據公開照片，這批42輛戰車，不只車體三色迷彩清晰可見，砲塔後的ACPS系統也是驗明正身的證據，有相當高的機率為「台版艾布蘭」新血。

一支昨（1）日上傳至社群媒體「Threads」（河道，俗稱「脆」）的空拍影片可見，空拍機的鏡頭捕捉到一批艾布蘭戰車，整齊停列於某個港口以商船貨櫃搭建的集貨區內，共計42輛；除了車體清晰可見的三色叢林迷彩，砲塔左後方突出的箱狀設施，則是「輔助冷卻與電源系統」（Auxliary Cooling and Power System, ACPS）。

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國軍現正進行M1A2T戰車成軍前換裝訓練，而日前在社群媒體上，疑似我國第二批42輛同型車，在美國港區集貨準備載運的畫面曝光。（截自社群媒體Threads影片）

我國去年底接收的首批38輛M1A2T戰車，就曾在美國鐵路運輸期間曝光，並被軍事粉專「IDF經國號」指認，戰車砲塔後方的ACPS系統，正是和科威特M1A2K戰車後同款的選配，但因後者的車體採用「沙漠迷彩」，由此研判，該構型應是陸軍「台版艾布蘭」的專屬配置。

截至目前為止，陸軍已接收38輛M1A2T戰車，並正由裝甲旅進行換裝訓練，可望於下半年成軍；國防部最新書面報告則顯示，第二批車輛將依規劃於第二季（即4月至6月）間交運，最後一批28輛戰車明年第一季（1月至3月）間交運，也就是說，此次曝光的42輛新車，可望於本月底抵台。不過，軍方未對相關內容予以評論。

圖為陸軍M60A3 TTS戰車，2021年於坑子口靶場實施裝訓部「戰車排專精訓練」實彈射擊。（本報資料照，記者廖振輝攝）

此外，國防部長顧立雄上（5）月中受訪時表示，陸軍M1A2T戰車預計本月展開換裝訓練中的實彈射擊演練。漁業署網站「射擊通報」專區資訊指出，陸軍裝甲兵訓練指揮部（簡稱裝訓部）預計在6月18日至27日間，於新竹坑子口靶場實施「地面武器射擊」，危險區域最小半徑3浬（約5.56公里），最大彈道高度為2000呎（約609公尺）以下。

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