科威特3.25億美元為艾布蘭戰車買零件 我次批M1A2T戰車月底運台

科威特2021年起換裝的M1A2K主力戰車。（科威特陸軍官方X帳號 @KuwaitArmyGHQ）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務院當地時間4日宣布，同意出售科威特旗下M1艾布蘭主力戰車用的後勤支援、備用零組件，粗估金額逾3億美元，全案可望於通知國會一個月後生效；與此同時，我國預計本（6）月底迎接第二批M1A2T戰車抵台，使我國新型主力戰車總數達80輛之多。

美國國防安全合作局（DSCA）最新公告指出，科威特本次M1戰車後勤採購案，適用於旗下既有的M1A2、M1A2K型車，包含維修零件（repair parts）、備用零件（spare parts），和消耗性的替換零件（replacement materials），附帶原廠提供的人員後勤、技術支援等，初估金額達3.25億美元。

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科威特在1990年代率先採購218輛M1A2戰車，2016年再對其進行現代化升級，並同步推動客製版M1A2K戰車的軍購案，強化陸軍裝甲部隊戰力。（科威特陸軍官方X帳號 @KuwaitArmyGHQ）

該公告寫道，該軍售將協助科威特推動軍隊現代化，並提高戰備程度，以肆應今後的潛在地區威脅，但並不會改變該地區的軍事力量平衡。

根據美國國務院官方記載，在1991年的波斯灣戰爭後，科威特便和美國簽署軍事合作協議（DCA），並接續採購218輛M1A2主戰車，是當時率先採購該車型的海外國家之一；2016年，該國陸續推動既有戰車的現代化升級，同時規劃M1A2K（科威特客製版）新車採購案，並於2021年起換裝。

我國去年底接收的首批38輛M1A2T戰車，預計本月底再迎第二批42輛抵台。（國防部提供）

而我國於2019年採購的108輛M1A2T戰車，已於去（2024）年底交付38輛，現正實施成軍前換裝訓練，另據國防部書面報告揭示，第二批42輛新車預計本月底抵台，最後一批38輛則會在明（2026）年初交付，藉此更新我國陸軍裝甲部隊既有的部分M60A3、CM11戰車。

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