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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍「天雷操演」首日登場 155榴砲震撼射擊

2025/06/11 10:04

天雷操演155榴砲共26門重砲齊發。（記者蔡宗憲攝）天雷操演155榴砲共26門重砲齊發。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍第四作戰區四三砲指部及花防部 ，今日起兩天在屏東楓港北陣地，進行「天雷操演」重砲保養射擊，上午首次演訓，其所屬155榴砲共26門重砲齊發，共計射擊78 發，進行反舟波演練，現場震撼力十足。

軍方一字排開的火砲，接連發出重砲射擊聲響，由陣地左側開始，依序由各門砲實施「聯合舟波攻擊」，場面震撼，吸引許多民眾及軍事迷在岸際駐足圍觀，也展現我軍精實戰力。

第四作戰區表示，訓練科目為阻止與擾亂射擊、灘岸火殲、反擊支援射擊；為驗證訓練成效與火砲妥善，本次操演分別實施「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目，藉此執行砲身運動及檢視火砲運用效能，厚植國軍整體防衛戰力。

天雷操演準確命中。（記者蔡宗憲攝）天雷操演準確命中。（記者蔡宗憲攝）

天雷操演在枋山登場。（記者蔡宗憲攝）天雷操演在枋山登場。（記者蔡宗憲攝）

155榴砲共26門重砲齊發，共計78 發。（記者蔡宗憲攝）155榴砲共26門重砲齊發，共計78 發。（記者蔡宗憲攝）

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