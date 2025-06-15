若我抵擋中進犯「數個月」 美退役上將布萊爾：對中會是全面性災難

前美軍太平洋總司令布萊爾上將。（資料照，記者塗建榮攝）

相關新聞請見

對中國2027年犯台有不同看法 前美軍上將布萊爾：只是個「口號」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國持續透過軍事與非軍事手段襲擾我國，各界亦嚴密關注是否透過武力手段向我國發起進犯。曾任美軍總太平洋司令的退役上將布萊爾（Dennis Blair）近日表示，他相信，中國會評估台灣有能力抵抗好幾個月，只要我方成功撐住這幾個月，將使中國遭致全面性災難。

請繼續往下閱讀...

布萊爾也說，若中國以為自己可以在短短幾天內佔領台灣，並將既成事實呈現在國際社會面前，致使全世界默默接受這個新現實，那將是極其愚蠢（very foolish）的錯誤判斷。

布萊爾日前與其他8位台灣、美國與日本退役上將，一同參加台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會共同主辦的「台海防衛兵推」，他參加美國組運作進行推演。他會後與媒體交流表示，他認為，台灣、美國至今仍維持一定程度的嚇阻力，讓中國若想採取軍事侵略，所面對的風險仍然非常高。

台北政經學院基金會和平安全研究中心（CPAS）10日舉行「台海防衛兵推」，（前排左起）前參謀總長李喜明、前太平洋總司令布萊爾上將（Admiral Dennis Blair）、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫（Admiral Michael Mullen）、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本統合幕僚會議幕僚長岩崎茂上將、前海上自衛隊幕僚長武居智久上將、前陸軍司令胡鎮埔上將出席合影。（資料照，記者塗建榮攝）布萊爾也說，若中國無端地對台灣發動攻擊，將對整個國際秩序構成重大挑戰，因此美國、日本、菲律賓，以及區域內其他支持國際秩序的國家，都很可能會出手援助台灣。他不認為台灣需要假設自己永遠不會獲得來自美國或其他國家的支援，不過，台灣仍須擁有強大的自我防衛能力，讓其他國家有時間做決策、對奮力抵抗的台灣伸出援手。

被問及若中國武力犯台，我方須抵擋中國多久？布萊爾認為，比起他自己的評估，更重要的是中國自己的判斷。他相信，中國會認為台灣有能力抵抗好幾個月，只要台灣能成功撐住這幾個月，對中國而言，後果將是全面性的災難。

布萊爾表示，歷史上有太多國家誤以為戰爭快速、簡單且必然勝利，但事實證明，這種過度樂觀的判斷往往錯誤，導致國家承受了極為嚴重的損害。如果中國以為可在短短幾天內占領台灣，並將既成事實呈現在國際社會面前，致使全世界就會默默接受這個新現實，那將是極其愚蠢（very foolish）的錯誤判斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法