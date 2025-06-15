對中國2027年犯台有不同看法 前美軍上將布萊爾：只是個「口號」

陸軍澎防部所屬戰車部隊於去年度漢光演習期間實彈射擊。（資料照，澎防部提供）

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若我抵擋中進犯「數個月」 美退役上將布萊爾：對中會是全面性災難

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國持續強化軍事實力，前美軍印太司令戴維森2021年曾於美國國會示警，台灣是中國野心的一部份，相關威脅可能在6年內（即2027年）顯現。但前美軍太平洋總司令布萊爾有不同看法，他認為，這一年是中共建軍百年，與其說是「計畫」，不如更像是個「口號」。台、美確實須關注共軍整體發展，但他不認為2027年會是「決定性的時刻」。

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前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年3月在美國國會提到，台灣顯然是中國野心的一部分，這樣的威脅在未來10年，甚至6年（2027）內就可能顯現，現任印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）近期也示警，中國近年在台周邊軍演頻率，已是「登場前的排練」而非單純演習，且中國正走在危險道路上。

前美軍印太司令戴維森上將2021年示警，台灣是中國野心的一部份，相關威脅可能在6年內（即2027年）顯現。（美聯社檔案照）

戴維森的示警被外界稱為「戴維森之窗」，但日前來台參與兵推的布萊爾（Dennis Blair）卻有不同看法，他認為，美國國防部每年發布的《中國軍力報告》對相關主題有深入解析，2027年雖然是中國共產黨建軍百年，「但這個時間點與其說是（犯台）計畫，不如說更像一個口號」。

布萊爾引述《中國軍力報告》表示，中國正逐步擴展其軍力，目標是成為世界一流軍隊，而2027年只是其中的一個階段。他觀察中國解放軍的發展，中國投入大量資源在核嚇阻能力、太空系統、航艦戰鬥群，以及遠程後勤支援等領域，其現代化是全面性的，不是只針對攻打台灣，上述裝備也非專門為犯台而打造，若有具體犯台時間點，解放軍的發展模式，應該會非常不同。

前美軍太平洋總司令布萊爾近期來台參加兵推。（資料照）布萊爾說，他認為，台灣和美國確實需要關注中國解放軍整體軍力的發展，但他並不認為2027年是個決定性的時刻。美、台都須持續提升軍事實力，藉此維持嚇阻力，讓中國發動對台戰爭的風險，維持在很高的水準。

布萊爾認為，從烏俄戰爭之中有三個層面對台灣具有啟發性，首先，強大且鄰近的大國，並不一定能戰勝規模較小但意志堅定的國家；其次，烏克蘭小型部隊搭配大量無人機與空中載具，即使面對俄軍更強的空優與飛彈，也能有效阻止敵方地面部隊推進；第三，烏克蘭擊沉俄國莫斯科號巡洋艦，導致俄軍黑海艦隊必須撤退到黑海東側，對台灣深有啟示，也可以運用類似作法，拒止中國兩棲艦艇等逼近。

他說，若台灣持續採取部署近岸、濱海作戰的自主無人載具，加上美國持續研發極音速飛彈等先進武器，美、台在2027年仍可維持整體軍事態勢的有利平衡。

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