準度高30％、壽命增近7成 T112步槍新型槍管「有意思」

軍備局205廠去年10月展示的XT112戰鬥步槍，現已正名為T112步槍並量產。（本報資料照，記者王藝菘攝）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍今年起正式量產的T112戰鬥步槍，未來5年將投入新台幣81億餘元採購超過8萬枝新槍，為陸軍、憲兵及後備等戰鬥部隊個裝「汰舊換新」。這款主打能加裝各式光學瞄具的新槍，一度被外界稱作「T91改良版」；T112、T91看似攣生兄弟，但內部設計有所不同，而這些不同之處，則在軍媒近日的專訪中給出了答案。

軍方今日揭露軍備局205廠研發官李建霆上尉的專訪，揭露國軍T112新一代戰鬥步槍的研發歷程。報導寫道，國防部在5年前指導軍備局建案，研發新式戰鬥步槍後，逐步描繪出新世代輕兵器輪廓；而李建霆是在2021年加入研發團隊，扛下「系統工程師」重任，期間，他先考取品質工程師證照，鑽研藍圖繪製、破損分析、材料學等專業知識，才能將圖紙化為實體。

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軍備局205廠研發官李建霆上尉於2021年加入T112步槍研發團隊，是該槍從圖紙化為實體的重要推手。（取自青年日報）

T112步槍全身上下由將近150個零件組合而成，包含上節套的傳動機構、拉柄、槍機、照門座，以及下節套的槍托總成、握把總成等部分，要滿足零件設計精準，強度足夠且可實際作動，都仰賴研發官從中分析、微調的能力，才能進入加工、試做並組裝起來接受實體測試。

軍備局205廠購入的新型自動化冷鍛機，有效提升槍管產製速度和品質。（取自青年日報）

值得一提的是，為滿足軍種對步槍擴充性、耐用性，以及人因舒適度、精準度的更高需求，國軍媒體《青年日報》今日報導，T112研發團隊導入T75K3手槍的多邊型膛線技術，打造加長、加厚的新型槍管。相較之下，新槍管比T91多2吋（約5.08公分）、射擊精度（100公尺射擊彈著散佈面）達9.8公分，比T91的14公分提升30%，槍管壽命則從T91的6千發提高至1萬發，增幅67%，有效提升單兵作戰效益。

而據國防部規劃，首年量產的2萬5千枝T112新槍，將優先讓人數較少的憲兵、後備指揮部單位換裝；並由陸軍北部地區主戰部隊，以及特戰單位接續獲裝，並同步獲得TS112系列光學瞄具。至於汰換下來的T91步槍將經過檢整，逐步移交各級後備單位，提升二線部隊戰力。

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