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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

美國太平洋艦隊司令：台灣納入「嚇阻任務」應對中國威脅

2025/06/20 08:17

美國太平洋艦隊司令柯勒上將指出，面對中國步步進逼，台灣已被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」一環。（美聯社檔案照）美國太平洋艦隊司令柯勒上將指出，面對中國步步進逼，台灣已被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」一環。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）上將指出，面對中國的步步進逼，台灣已經被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」（mission of deterrence）一環。

美國海軍航空母艦「喬治華盛頓號」 打擊群正在西太平洋巡弋。（路透檔案照）美國海軍航空母艦「喬治華盛頓號」 打擊群正在西太平洋巡弋。（路透檔案照）

華府智庫「戰略暨國際中心」（CSIS）17日舉行第15屆南海年度會議，邀請柯勒發表主題演說。柯勒指出，中國正積極打造能在全世界到處活動的海軍，並明顯有意將影響力延伸到東亞地區之外，並特別強調，中國正加強「排練」各種入侵或封鎖台灣的軍事行動。

他表示，美國太平洋艦隊的主要任務，就是透過與西太平洋地區的盟友和夥伴密切合作，防範任何可能的侵略行動，並在必要時確保戰鬥勝利。他強調：「這項嚇阻任務適用於整個區域，涵蓋南海及台灣。」

柯勒進一步指出，中國為了達成區域霸權的目標，正不斷在南海地區部署更多軍力，並推動更有侵略性的政策。他指出，解放軍正持續進行各種施壓演練，藉此增強對台灣的影響力，目的就是企圖迫使台灣逐步走向「統一」。

柯勒坦承，中國海軍的規模正迅速擴大，目標可能是將軍事力量從近海延伸到第一及第二島鏈之外。中國已開始打造能夠在世界各地執行任務的海軍，甚至有可能進一步將活動範圍拓展到中東等遠離中國的地區。

柯勒表示，目前美國海軍有2支航空母艦打擊群正在太平洋執行任務，其中「尼米茲號」（USS Nimitz）打擊群最近幾個月主要在南海及其周邊海域活動（目前已開往中東部署），「喬治華盛頓號」（ USS George Washington）打擊群則在西太平洋巡弋。

此外，美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）正開往日本佐世保海軍基地的新母港。另一艘兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）則正準備參加澳洲附近舉行的美澳「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習。

日本國際問題研究所（JIIA）主任研究員小谷哲男（Tetsuo Kotani）表示，日本正在推動名為「單一戰區」構想，試圖將東亞地區4個主要的衝突熱點視為同一個重大的安全挑戰，讓美國、日本及其他盟國能夠共同協調因應。

他強調，如果沒有台灣參與，印太地區各國將難以保障台海、東海及南海地區的和平與穩定。但他也坦承，由於各國奉行「一個中國」政策，在實務上要與台灣展開軍事互動或合作，仍有不少困難。

小谷呼籲，應考慮邀請台灣以觀察員身分參與包括美國和菲律賓「肩並肩」（Balikatan）年度大型軍演、多國「環太平洋演習」（RIMPAC）及其他聯合軍演，讓區域內國家的軍隊有更多機會與台灣軍方接觸與交流。

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