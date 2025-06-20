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前海豹隊員蕭恩萊恩來台在夜市射氣球 網笑：老闆虧死吧？

2025/06/20 14:04

美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，近日來到參觀各地景點，包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲，有網友看到笑說「老闆應該虧死吧？」。（翻攝自網路）美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，近日來到參觀各地景點，包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲，有網友看到笑說「老闆應該虧死吧？」。（翻攝自網路）

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美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，近日來到參觀各地景點，包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲。（圖擷自「Shawn Ryan Show」YouTube頻道）美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，近日來到參觀各地景點，包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲。（圖擷自「Shawn Ryan Show」YouTube頻道）

「蕭恩萊恩秀」訪蕭美琴 主持人背景超硬 曾任海豹部隊和CIA

美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，近日來到參觀各地景點，包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲（圖擷自「Shawn Ryan Show」YouTube頻道）美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，近日來到參觀各地景點，包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲（圖擷自「Shawn Ryan Show」YouTube頻道）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，近日來到參觀各地景點，包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲，有網友看到笑說「老闆應該虧死吧？」

美國知名Podcast「蕭恩萊恩秀」的主持人蕭恩萊恩，以訪談現役與退役軍人為主，該節目YT頻道今日發布1段影片「我訪問地球上最受關注的國家」（I Visited the Most Targeted Country on Earth），影片內容包括訪問我國副總統蕭美琴、參觀龍山寺、大稻埕、饒河夜市等，以及在台灣夜市玩起射氣球街邊遊戲，影片中可見蕭恩萊恩拿起夜市空氣槍，連續射中多個氣球，相當精準。

網友看到蕭恩萊恩玩氣球橋段，有人笑說「老闆應該虧死吧？」、「也太準了吧」、「球攤老闆......哭哭」、「有想過老闆心情？」

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