前海豹隊員蕭恩萊恩來台在夜市射氣球 網笑：老闆虧死吧？

美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩(Shawn Ryan)曾任海軍海豹部隊隊員與中情局(CIA)合約人員,近日來到參觀各地景點,包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲,有網友看到笑說「老闆應該虧死吧?」。

美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩(Shawn Ryan)曾任海軍海豹部隊隊員與中情局(CIA)合約人員,近日來到參觀各地景點,包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲。(圖擷自「Shawn Ryan Show」YouTube頻道)

美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩(Shawn Ryan)曾任海軍海豹部隊隊員與中情局(CIA)合約人員,近日來到參觀各地景點,包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲(圖擷自「Shawn Ryan Show」YouTube頻道)

〔即時新聞/綜合報導〕美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩(Shawn Ryan)曾任海軍海豹部隊隊員與中情局(CIA)合約人員,近日來到參觀各地景點,包含前往饒河夜市吃美食和玩射夜市街邊的射氣球遊戲,有網友看到笑說「老闆應該虧死吧?」

美國知名Podcast「蕭恩萊恩秀」的主持人蕭恩萊恩,以訪談現役與退役軍人為主,該節目YT頻道今日發布1段影片「我訪問地球上最受關注的國家」(I Visited the Most Targeted Country on Earth),影片內容包括訪問我國副總統蕭美琴、參觀龍山寺、大稻埕、饒河夜市等,以及在台灣夜市玩起射氣球街邊遊戲,影片中可見蕭恩萊恩拿起夜市空氣槍,連續射中多個氣球,相當精準。

網友看到蕭恩萊恩玩氣球橋段,有人笑說「老闆應該虧死吧?」、「也太準了吧」、「球攤老闆......哭哭」、「有想過老闆心情?」

