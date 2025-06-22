以伊開打波灣GPS遭干擾 國防院學者江炘杓：民用設施捲「混合戰」

波斯灣一景。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕以色列與伊朗爆發軍事衝突迄今已第十天，隨著美國襲擊伊朗3處核設施後，整體局勢更加詭譎。國防院學者江炘杓發現，這場衝突使得當地GPS訊號受到嚴重干擾，是現代混合戰的典型案例，將民用基礎設施捲入地緣衝突，長期來看，也凸顯波斯灣航線的脆弱性，促進全球供應鏈多元化布局。

（以下為國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓撰寫的「波斯灣地區GPS受干擾對區域安全之影響」全文，刊登於國防院網站即時評析專區，本報獲國防院同意全文轉載）

以色列與伊朗軍事衝突升級，GPS訊號受嚴重干擾，對國際航運安全造成直接影響。以馬紹爾籍前泰恩號（Front Tyne）油輪為例，6月15日航經波斯灣，其自動識別系統（AIS）一度顯示位於俄羅斯的大麥和甜菜田裡，後來又靠泊於伊朗內陸小鎮，之後在波斯灣海域來回跳動，反映當地導航系統極不穩定。

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技術背景與影響範圍





GPS干擾可能源自電子戰手段（如伊朗或以色列部署的GPS欺騙裝置），通過發射虛假衛星信號，使接收設備定位錯誤。例如「駛上內陸」的幽靈座標即為典型欺騙（spoofing）特徵，而非單純訊號中斷。波斯灣海域是全球石油運輸咽喉要道（原油海運占全球1/3，液化天然氣海運占全球1/5），GPS受干擾案例分析表。（圖取自國防院網站；江忻杓整理網路公情）航經該海域船舶AIS出現異常，居波斯灣活躍商船的顯著比例，干擾事件持續將加劇能源供應鏈風險。

案例分析與可能目的





船舶自動識別系統顯示，前泰恩號油輪的船位從波斯灣跳轉至俄羅斯農田、伊朗內陸、再返回海域，船舶異常軌跡顯示干擾源可能動態調整欺騙策略，而非固定模式。以伊雙方可能通過GPS干擾技術掩護各自採取的軍事行動。例如，基於飛彈攻擊與防禦目的需要。卻因此造成國際航空器與船舶導航功能受到波及，從而增加飛航風險。

GPS干擾的持續時間取決於干擾源類型、技術能力、區域衝突動態以及國際壓力等因素，本世紀以來曾出現以下幾種情況：

GPS受干擾案例分析表。（圖取自國防院網站；江忻杓整理網路公情）

干擾GPS的不利影響





GPS干擾成本低廉，但造成廣泛混亂的效果顯著，這對干擾方有利，但對地區安全與經濟活動卻帶來不利影響：

一、安全風險：AIS失靈可能導致船舶碰撞或誤入禁航區（例如，伊朗革命衛隊控制水域）。

二、經濟影響：

（一）保險費率上漲：戰爭風險保險（WRI）已因「紅海危機」飆升，波斯灣GPS干擾將進一步推高成本。

（二）增加運費成本：若干擾事件持續，部分船東基於安全考慮，可能繞航非洲，拉長航程，增加運費成本。

（三）油源地區戰爭風險促使國際油價飆升。

未來可能動向評估





一、技術反制：部分船舶可切換至北斗或格洛納斯（GLONASS）等備用導航系統，但多數飛機和商船目前仍依賴GPS。

二、局勢升級：以伊軍事衝突持續，可能觸發美國或盟友軍事回應。例如，美國三支航艦打擊支隊已經集結中東周邊海域（東地中海和阿拉伯海）。

三、外交角力：阿拉伯聯合大公國等波斯灣沿岸國家可能出面斡旋，避免航運危機衝擊各該國港口經濟。

此次波斯灣地區GPS干擾事件是現代混合戰的典型案例，將民用基礎設施捲入地緣衝突。短期內航運業需強化備用導航方案，長期則突顯波斯灣航線的脆弱性，可能會加速全球供應鏈多元化布局。

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