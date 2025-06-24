烏克蘭退役軍官暗殺澤倫斯基失敗 數十年前就被俄收買

烏克蘭國家安全局（SBU）23日揭露，一名曾於數十年前被俄羅斯招募的退休烏克蘭軍官，涉嫌策劃暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）。圖左為英國首相施凱爾。（彭博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）23日揭露，一名曾於數十年前被俄羅斯招募的烏克蘭退役軍官，涉嫌策劃暗殺烏克蘭總統澤倫斯基，計畫地點鎖定在波蘭熱舒夫（Rzeszów）機場。該地為多國軍援烏克蘭的重要樞紐，亦有英軍駐紮。這起暗殺行動已遭挫敗，該名嫌犯也已遭波蘭安全機關與SBU聯手逮捕。

根據《太陽報》報導，SBU局長馬柳克中將（Lt Gen Vasyl Maliuk）指出，該名臥底間諜因對前蘇聯的懷舊情結，早年被俄羅斯聯邦安全局（FSB）吸收，潛伏多年。他透露，這次刺殺行動考慮多項手段，包括使用第一人稱視角（FPV）無人機及狙擊等方式。

請繼續往下閱讀...

馬柳克表示，這起任務由俄國FSB第五局負責主導。而多次暗殺行動失敗後，俄總統普廷已將第五局局長別謝達中將（Lt Gen Sergey Beseda）免職。他同時補充，自戰爭爆發以來，烏方已逮捕超過500名俄羅斯間諜，包含負責保護高層官員的兩名烏克蘭高級上校。

此事件曝光之際，烏克蘭總統澤倫斯基正訪問英國，並在倫敦與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會談，爭取持續軍援。兩人過去出入烏克蘭時均曾經過熱舒夫機場，使此次暗殺計畫格外引發關注。

澤倫斯基接受《太陽報》專訪時表示，自己早已數不清遭暗殺的次數，並形容這樣的威脅如同染上新冠病毒，「第一次會讓人害怕，但後來只是收到情報說，又有一組人試圖來殺你。」

事實上，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基曾多次傳出遭遇暗殺威脅。開戰首日，俄羅斯特種部隊即曾空降基輔試圖行刺；今年2月他更透露，總統府曾遭俄軍滲透，有人在辦公室內喪命，顯示莫斯科當局長期試圖透過刺殺手段摧毀烏克蘭的領導核心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法