烏軍公布新型攔截無人機 專門獵殺俄羅斯「見證者」

烏克蘭士兵展示國產的「無人機獵手」，這款低成本攔截機已部署前線，專門獵殺俄軍的「見證者」無人機。（圖：烏克蘭空軍西部司令部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭亮出反制俄軍消耗戰的新利器，根據軍事網站《Defence Blog》報導，烏克蘭空軍已首度公開一款專門獵殺俄軍「見證者-136」自殺式無人機的國產攔截機，其最大亮點是僅約5000美元（約新台幣14.4萬元）的超低廉成本。

這項武器發展的戰略背景，在於俄軍持續利用廉價的「見證者」無人機，夜襲烏克蘭城市與基礎設施，其主要目的之一，便是逼迫烏軍發射動輒數百萬美元的「愛國者」等西方先進飛彈進行攔截，企圖拖垮烏克蘭的防空戰力。

請繼續往下閱讀...

這款被稱為「無人機獵手」的新系統，正是為了破解這個困局，其低廉的價格，讓烏克蘭能以「廉價對廉價」的策略進行大規模部署，將昂貴的飛彈資源，保留給來襲的巡弋飛彈或戰機等更高價值目標。

це ж має буть зовсім не дешево https://t.co/EUqv4hC9AO — English rabbits don't like to be late （@lisoffsky） June 23, 2025

綜合公開資訊，這款攔截機以碳纖維打造，透過移動式彈射架發射，操作相對簡單，人員僅需短時間訓練即可部署，這對於快速滿足前線龐大的防空需求至關重要。

這款新型攔截無人機目前已在烏克蘭無人機系統部隊，以及數個地面部隊旅級單位中投入實戰，負責在「見證者」頻繁出沒的前線地區，搶先將其定位並摧毀。官員透露，這項計畫也獲得了民間與志願者基金會的資助，再次凸顯烏克蘭強大的軍民合作韌性。

儘管烏軍尚未公布其完整規格與攔截成功率，但初步部署已證實其有效性。烏克蘭官員評估，面對俄軍的攻擊節奏，未來每月可能需要數千架這類攔截機，才能有效鞏固防線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法