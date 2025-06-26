首位赴美西點軍校就讀的原住民軍校生 杜宣臣學成歸國

台灣首位赴美西點軍校的原住民軍校生杜宣臣學成歸國。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校畢業生杜宣臣為台灣首位派訓美國西點軍校的原住民魯凱族學生，學成歸國授階任官，自我期許保持專業、持續學習，永遠都要做對的事，當一個有品格的領導者，為國家盡一份心力。

三軍八校院聯合畢業典禮今於陸軍官校舉行，共有5名學生代表受訪，包括杜宣臣派訓美國西點軍校學成歸國、美國空軍官校首位台灣女性畢業生林樂觀、友邦史瓦帝尼王國來台就讀陸軍官校畢業生瑟菲爾、國防大學理工學院首位女性實習旅長程鈺婷、海軍官校應用外語系第一名畢業林姵鏵。

請繼續往下閱讀...

陸軍官校學生杜宣臣為首位原住民魯凱族派訓美國西點軍校就讀，擔任實習連軍紀官、今年畢業展發表人，學成歸國將授階任官。

杜宣臣表示，從小聽父親講述祖父參加抗戰等故事，對從軍抱有極大嚮往，國中時父親送他幾本書，是關於美國西點軍校給青年的忠告及西點軍校領導魂，因此得知西點軍校，在中正預校求學期間，獲得赴美遊學機會，得知報考陸軍官校，未來有機會到西點軍校就讀，利用假日加強課業及語文能力，提升競爭力，順利脫穎而出，派訓西點軍校讀書。

杜宣臣指出，就讀西點軍校期間，學長姊在生活或課業上，對他十分照顧，提供極大幫助，讓他克服艱難，了解照顧他人重要，更拓展世界觀，學習不同風土民情，向世界行銷台灣。

杜宣臣說，西點軍校要求畢業生當一個有品格的領導者，要照顧官兵與部隊，令他印象深刻一句話是永遠都要做對的事，即便過程很艱難，因為投機取巧後果無法承擔，他期能夠保持專業，並且持續學習。

他說，經過7年軍校洗禮，了解這身軍服意義，是保衛國家及服務人民，身上軍階將督促他完成上級給他的任務，他期待即將下部隊，為國家盡一份心力。

國防大學程鈺婷，是理工學院首位女性實習旅長。（記者李惠洲攝）

海軍官校畢業生林姵鏵，以海軍官校應用外語系第一名優異成績畢業。（記者李惠洲攝）

空軍官校林樂觀，是赴美就讀空官第一位女性畢業生。（記者李惠洲攝）

陸軍官校外籍學生史瓦帝尼國籍的瑟菲爾。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法