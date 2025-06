7月的印太很熱鬧 我「漢光41號」與美空軍、澳多國演習接力展開

澎防部M60A3戰車去年於漢光40號演習期間,實施灘岸反登陸聯合演練情形。(本報資料照,澎防部提供)

〔記者陳治程/台北報導〕國防部「漢光41號」實兵操演即將在下(7)月登場,10天9夜時程、上看2.2萬人的同心後備動員演習,搭配支援作戰的自強演習及「城鎮韌性演習」,整體規模可謂近年之最;巧合的是,美軍印太司令部下月也將在西太平洋首辦大規模動員演習,加上澳洲主辦的19國「護身軍刀」演習,讓今夏的印太地區,即將成為實兵演訓的「大熱區」。

根據我國國防部規畫,「漢光41號」實兵演習將依3大階段進程實施,分別為灰色地帶反制與動員、聯合反登陸暨整體防空作戰,以及縱深防禦暨持久作戰。此外,國軍下月10日、14日還將直播陸軍「M1A2T戰車實彈射擊」、海軍「防禦性布雷操演」;15至17日間則將於中、南、北部先後實施「城鎮韌性演習」,全面檢驗國土防衛戰力與社會防衛韌性。

請繼續往下閱讀...

7月9日至18日的漢光41號實兵演習,將依三大作戰進程想定,逐步展開實兵驗證。(本報統整;記者劉宇捷製圖)

巧合的是,美軍官方資訊指出,美軍印太司令部(INDOPACOM)下月10日至8月8日間,將在西太平洋首度展開最大動員規模的「兵力重返太平洋」演習(Resolute Force Pacific, REFORPAC),太平洋空軍(PACAF)屆時將動員近300架軍機、數千名官兵參與其中。

The U.S., Taiwan, and Australia are launching large-scale military exercises in July, and all eyes will be on China to see how they respond.



- Han Kuang 41: Taiwan simulating a Chinese amphibious invasion (largest ever)

- REFORPAC 25: U.S. Air Force full-scale mobilization… pic.twitter.com/LcR8eheGhj