7月的印太很熱鬧 我「漢光41號」與美空軍、澳多國演習接力展開

澎防部M60A3戰車去年於漢光40號演習期間，實施灘岸反登陸聯合演練情形。（本報資料照，澎防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵操演即將在下（7）月登場，10天9夜時程、上看2.2萬人的同心後備動員演習，搭配支援作戰的自強演習及「城鎮韌性演習」，整體規模可謂近年之最；巧合的是，美軍印太司令部下月也將在西太平洋首辦大規模動員演習，加上澳洲主辦的19國「護身軍刀」演習，讓今夏的印太地區，即將成為實兵演訓的「大熱區」。

根據我國國防部規畫，「漢光41號」實兵演習將依3大階段進程實施，分別為灰色地帶反制與動員、聯合反登陸暨整體防空作戰，以及縱深防禦暨持久作戰。此外，國軍下月10日、14日還將直播陸軍「M1A2T戰車實彈射擊」、海軍「防禦性布雷操演」；15至17日間則將於中、南、北部先後實施「城鎮韌性演習」，全面檢驗國土防衛戰力與社會防衛韌性。

請繼續往下閱讀...

7月9日至18日的漢光41號實兵演習，將依三大作戰進程想定，逐步展開實兵驗證。（本報統整；記者劉宇捷製圖）

巧合的是，美軍官方資訊指出，美軍印太司令部（INDOPACOM）下月10日至8月8日間，將在西太平洋首度展開最大動員規模的「兵力重返太平洋」演習（Resolute Force Pacific, REFORPAC），太平洋空軍（PACAF）屆時將動員近300架軍機、數千名官兵參與其中。

The U.S., Taiwan, and Australia are launching large-scale military exercises in July, and all eyes will be on China to see how they respond.



- Han Kuang 41: Taiwan simulating a Chinese amphibious invasion （largest ever）

- REFORPAC 25: U.S. Air Force full-scale mobilization… pic.twitter.com/LcR8eheGhj — Ian Ellis （@ianellisjones） June 29, 2025

美國太平洋空軍司令施耐德上將（Gen. Kevin Schneider）今年3月曾透露，該演習將在「彈性戰鬥部署」（ACE）架構下，全面驗證戰時後勤、分散動員，以及日、韓、菲、澳洲等印太盟邦間的作業互通性等實戰化項目。

美軍即將於7月10日展開的「部隊重返太平洋」演習，由印太司令部的太平洋空軍主導動員，從美本土、阿拉斯加、關島及盟邦基地等多處據點調派兵力前來西太平洋，展開兩周的「跨戰區」軍演。（擷自哈德遜智庫官方Youtube影片）圖為參與2023年「護身軍刀」多國聯合軍演的E-7A空中預警機（最前），以及編隊飛行的F-22戰機、F-35戰機及F/A-18F戰機。（澳洲國防部官網）

此外，美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David W. Allvin）去年在智庫演講時透露，澳洲下月中旬實施的「護身軍刀」（Talisman Sabre）19國聯合軍演，也將與「兵力重返太平洋」演習整合，進一步磨練美軍、盟軍間的聯合作戰能力。他強調，REFORPAC演習是因「中國崛起」而生，其層級更勝「紅旗」、「機動衛士」，是「跨戰區」的實戰演練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法