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北韓潛艦注意！南韓6架P-8A「海神」反潛機正式實戰部署
南韓海軍證實，6架P-8A「海神」海上反潛巡邏機3日已投入實戰部署。（歐新社資料照）
涂鉅旻／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍3日證實，素有「潛艦殺手」稱號的6架P-8A「海神」海上反潛巡邏機當天已投入實戰部署，將執行反潛、反艦、海上巡邏等作戰任務。
據《韓聯社》報導，南韓海軍去年6月自美國波音公司接收6架P-8A之後，實施了晝夜飛行訓練、戰術戰備訓練和最終評定等工作，將其列裝部隊形成戰鬥力，歷時1年正式投入實戰部署。
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P-8A被評價為全球最先進的海上巡邏機，最高時速達907公里，高於南韓海軍現役P-3海上反潛機的749公里，且作戰半徑更廣。
P-8A反潛巡邏機搭載高性能監視偵察和電戰系統，其遠端X波段雷達能夠探測數百公里外的海上目標；數位電子光學（EO）和紅外線成像裝置（IR）能對數十公里內的目標進行高畫質拍攝和探測。
此外，P-8A搭載空對艦飛彈和魚雷等，能精準打擊海上目標。該機還能搭載多達120枚聲納浮標，能探測、識別和追蹤敵軍水下潛艦。
北韓今年3月首度公開1艘正在建造中的核動力潛艦，如果屬實，恐對南韓及美國構成重大安全威脅。首爾漢陽大學潛艦專家文根植（Moon Keun sik，音譯）指出，北韓可能在1至2年內讓潛艦下水測試性能，之後再進行實戰部署。