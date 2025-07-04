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550架無人機+11枚飛彈！俄向烏發起最大規模空襲
烏克蘭首都基輔今日夜間不斷遭到無人機和飛彈襲擊，這是烏俄戰爭開始後規模最大一次空襲。（法新社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普3日才向俄羅斯總統普廷提出「儘早結束對烏克蘭軍事行動」要求，烏克蘭首都基輔今（4）日夜間就不斷遭到無人機和飛彈襲擊。這是烏俄戰爭開始後規模最大一次空襲，造成23人受傷，還使基輔多個地區嚴重受損。
根據《美聯社》報導，烏克蘭空軍表示，俄羅斯在夜間向烏克蘭境內發射550架無人機和11枚飛彈，其中大部分是「沙赫德」無人機。基輔市長克里琴科指出，至少有23人受傷，其中14人住院。
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《美聯社》駐基輔記者整夜都能聽到無人機聲、爆炸聲和機槍掃射聲。烏克蘭防空部隊擊落270個目標，其中包括2枚巡航飛彈。另外有208個目標從雷達上消失，推測是被烏軍用技術干擾。
俄羅斯成功用9枚飛彈和63架無人機攻擊8個地點，被攔截的無人機殘骸散落在至少33個地點。
俄羅斯此次襲擊距離上次發動戰爭後最大規模空襲還不到一週。烏克蘭空軍報告，俄羅斯在上次襲擊中發射537架無人機、誘餌彈和60枚飛彈。
值得注意的是，美國總統川普3日才和俄羅斯總統普廷通話，再次提出「儘早結束對烏克蘭軍事行動」要求。對此普廷回應「我們將繼續尋求透過政治和談判解決衝突。」、「俄羅斯將實現既定目標，即消除導致當前事態和尖銳對抗、眾所皆知的根源，俄羅斯不會在這些目標上退縮。」
普廷「既定目標」包括拒絕烏克蘭加入北約和拒絕西方支持烏克蘭。克里姆林宮此前不斷宣稱，「被迫」發動戰爭是為了阻止烏克蘭加入北約。