模擬全聯遭中國飛彈襲擊 林飛帆：提升民眾自保能力「備戰是必要的」

內政部政務次長馬士元（中）、國安會副秘書長林飛帆（左一）等，10日出席「國家團結月 全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練台北場，並在演練後受訪。（記者劉信德攝）〔記者孫唯容／台北報導〕「國家團結月」7月起跑，內政部與全聯首次合作，今（10）日在北中南3處門市，進行防空避難模擬演練，其中，台北市選定有地下室的門市進行，演練模擬情況為「台灣遭到飛彈攻擊」，全聯超市將如何疏散購物民眾，演練吸引許多外國媒體包含BBC、彭博社、朝日新聞等單位參加。



國安會副秘書長林飛帆表示，「備戰是必要的」，政府要透過實地演練，讓民眾提升自我保護能力，中國不會放棄在印太的野心，且試圖跨越第一島鏈發揮影響力。

全聯超市今天演練主軸為台灣受到飛彈襲擊時，如何疏散購物民眾，內政部次長馬士元、國安會副秘書長林飛帆、警政署副署長詹永茂、台北市警察局副局長張隆興、全聯行銷部發言人劉鴻徵等人皆到場視察。

這項演練內容包括模擬演練、展示防空避難指引、疏散避難物資等，演練一開始門市內防空警報大響，隨後配合暫停營業並關閉大門，員工立即進行防空避難SOP，將賣場顧客疏散安置到地下室的空間，最終等待警報解除後，再打開門市大門。

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面對外國媒體採訪，林飛帆受訪時用流利英文表示，演習的目的非常明確，希望台灣的城鎮社會能夠更好地為各種危機做好準備，「有準備，更安全」這是政府希望向社會傳達的核心理念，同時也對國際社會發出明確訊號，台灣已經做好全面自我保護準備，不僅是政府的責任，更是整個公民社會的共同努力。

「中國不會放棄他們的野心」林飛帆直言，中國正在印度太平洋地區，試圖擴大他們的影響力和權力，試圖跨越跨越第一島鏈，無論第一島鏈中的哪個國家，台灣應該成為一個示範，讓大家更了解中國的野心，在接下來的幾個月裡，民眾會看到不同的演習，包括「漢光」的軍事演習，也包括在城市舉行的防空演練。

林飛帆也表示，「備戰是必要的」，這是政府第一次嘗試向民眾提供明確指引，讓大家在面對空襲警報時，知道該如何保護自己，目的是教育民眾，讓民眾有機會透過實地演練進一步提升自我保護能力，這是最終目的。

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