中部15日舉行防空演習 中市梧棲等三區實施「車停，人就近疏散」

2025城鎮韌性演習公共運輸管制資訊。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部地區將在15日下午1時30分至2時舉行2025城鎮韌性防空演習，梧棲區、清水區及沙鹿區在此次演習實施「車停，人就近疏散」民眾如搭乘公車行經這三區，請配合下車避難，交通局表示，演習警報發放後，高鐵、台鐵及捷運各班次列車及行駛國道及快速道路車輛正常行駛，下車後應依執勤人員引導，實施疏散避難。

交通局長葉昭甫表示，「2025城鎮韌性（防空）演習」中部包括台中、南投、彰化、苗栗、雲林及嘉義地區，演習期間台中市公車行駛於平面道路及專用道的公車會暫時停靠於路邊、專用道或專用道站台。

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交通局指出，梧棲區、清水區及沙鹿區在此次演習實施「車停，人就近疏散」的疏散避難作為，演習期間搭乘公車行經梧棲區、清水區及沙鹿區時，請配合下車疏散避難，驗證疏散防護整備效能，提醒民眾若演習結束後仍要回原班車繼續搭乘，下車疏散時則不必刷下車卡；如不回原班車搭乘，下車疏散時須記得刷下車卡，以免電子票證遭鎖卡。

演習期間，中市計程車含多元化計程車在內，均停止接受派遣服務，行駛中計程車應立即靠邊停放，民眾搭乘計程車時，駕駛應主動告知，讓乘客自行判斷是否搭乘，避免引發糾紛。

此外，因演習期間車輛靠邊熄火停車，不適用停等延滯的跳表收費，演習結束後如仍有繼續乘車需求，可採先行結算前一段車資或於演習後重新起跳乘車計費。

交通局表示，固定路線及班次發車的小黃公車，演習期間及結束後班次發車將可能有所延誤，民眾搭車前可先向各路線的營運計程車車隊洽詢；公共自行車部分，建議民眾於演習前至YouBike租賃站歸還自行車，，演習期間請配合將YouBike臨時停靠於路邊安全地點並完成上鎖，配合執勤人員指揮。

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