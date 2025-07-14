漢光41》模擬敵軍突擊登陸澎湖 國軍進行標槍飛彈實彈射擊

第一作戰區官兵執行標槍飛彈實彈射擊。（青年日報提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕「漢光41號」實兵演習今日進入第6天，國防部第一作戰區今日清晨實施「要域火殲實彈射擊」，狀況模擬敵軍對澎湖地區「快速突擊上陸」，防區各部隊依據想定及輔助狀況發布，隨即展開應變制變作爲，對來犯之敵發起攻擊，被視為反裝甲利器的標槍飛彈，也在此次實彈射擊之列。

第一作戰區於清晨實施「要域火殲實彈射擊」。（軍聞社提供）根據《軍聞社》報導，此次操演整合防區聯合火力，操演內容有「快艇伏擊」、「防空部隊接戰」、「火力打擊」、「戰場掃蕩」、「預備隊投入」、「肅清戰場」等課目，以磨練部隊指揮程序與熟稔編制武器接戰程序，務實地驗證聯合作戰指管具體效能；射擊武器包含標槍飛彈、M60A3戰車、CM21甲車、155及105榴砲、120及81迫砲、M240機槍、50機槍、40榴彈機槍等多型裝備，展現多層次火力制壓與縱深殲敵的作戰企圖。

M60A3戰車執行戰場掃蕩。（軍聞社提供）第一作戰區官兵在演習過程中，由各式機槍構築綿密防空火網，以及標槍飛彈精準打擊敵高價值目標，接續以多型火砲提供遠程火力制壓，最後戰甲車執行戰場掃蕩，有效肅清來犯之敵，展現官兵勤訓精練的成果。

第一作戰區表示，面對當前敵情威脅與日俱增，防區將持續戮力戰場經營、整合防區三軍戰力、強化防衛韌性，並堅持「同島一命、奮戰到底」的決心，捍衛國家安全。

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