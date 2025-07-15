漢光41》萬板大橋部署32道「阻絕鏈」 雲豹甲車衝鋒殲敵

憲兵指揮部萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練，雲豹裝甲車也進行演練。（記者王藝菘攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」極限練兵進入第7天，憲兵指揮部今（15）日凌晨在連結北市與新北的「萬板大橋」執行「橋樑守備及據點群作戰」實戰化訓練，首次將該橋全線封鎖並快速部署HESCO艾斯科防禦工事等8道阻絕鏈，構成4道阻絕陣地，並出動數輛雲豹甲車，搭配標槍飛彈及紅隼反裝甲火箭，結合兵、火力拘束及打擊配合，構築多層次防禦縱深，達成遲滯並阻殲敵軍進犯政經中樞的目的。

憲兵指揮部萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練。（記者王藝菘攝）

萬板大橋長約690公尺、寬39公尺，依其名連結台北萬華與新北板橋，與鄰近的華江橋、華翠橋、光復橋及華中橋等皆為雙北重要通聯道路。由於該橋路線連結艋舺大道，10分鐘車程即可抵達北市中正區、總統府一帶政經中樞，是城鎮防衛中重要的戰略咽喉。

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憲兵指揮部萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練，雲豹裝甲車也進行演練。（記者王藝菘攝）

憲兵擔綱中樞戍衛重任，今天凌晨依據敵犯台可能行動，在萬板大橋上設置4個阻絕陣地，每道全長約120公尺，即涵蓋約70%橋長；每個陣地由8道設施構成阻絕鏈，包括鐵拒馬、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、戰防雷、紐澤西護欄、阻絕尾車、HESCO艾斯科防禦工事及徵用的都市民車（公車等），合計32道阻絕關卡，運用台北市河道、橋梁及城鎮等地障，結合阻絕及兵、火力等手段，構築多層次防禦縱深，完成拘打配合，達遲滯、阻殲進犯的目的。

憲兵指揮部萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練。（記者王藝菘攝）

記者今天凌晨1時許，在今年7月才剛正式開幕的環南綜合市場現場觀察，憲兵在鄰近萬板橋的環南市場、大理高中皆建立陣地火網；凌晨1時23分輔助狀況下達，敵已突入橋上第3道阻絕陣地，頓時槍聲四起；凌晨1時36分，敵企圖突入第4阻絕陣地，我軍數輛CM-34雲豹輪型甲車從西藏路方向抵達馳援，陣地部隊也以標槍飛彈、紅隼反裝甲火箭，阻殲敵軍於萬板橋北市側橋頭。

憲兵指揮部萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練。（記者王藝菘攝）

最後，憲兵部隊實施鞏固與整頓，再以監偵型無人機掃描戰場，將最新狀況回報前進觀測所，最後由指揮所下達恢復戰場指令，同時搜索並掃蕩敵軍餘黨。

憲兵指揮部萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練。（記者王藝菘攝）

據國防部想定，經過前幾天的灰色地帶應處、備戰動員部署、聯合反登陸及濱海、灘岸戰鬥之後，今天已進入敵軍建立灘頭堡，將朝我國本島內陸進犯的階段，國軍將以縱深地區作戰，同時結合軍民整合的全社會防衛韌性，達成持久作戰的任務目標。

憲兵指揮部萬板大橋橋梁守備作戰、據點群作戰演練。（記者王藝菘攝）

憲兵部隊擔綱中樞衛戍重任，本次演練主要依作戰進程發展，盼透過快速部署阻絕設施及建立堅固據點群，藉輔助與臨機狀況建構擬真戰場景況，使官兵累積經驗，強化整體作戰效能。

據了解，HESCO由可折疊的金屬網及高強度織物組成，以模組化、快速部署且堅固防爆等特性著稱，一般用法是快速拉開後倒入砂石等填充物。不過，由於本次演習萬板橋交管時間僅7小時，若在道路上直接倒入砂石，恐難以及時清理現場通車，因此本次演習折衷將砂石先以太空包裝填，再吊掛裝入HESCO模組。

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