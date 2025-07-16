漢光41》馬防部模擬南竿機場應援操演 軍民攜手展現防衛韌性

漢光41號演習今天（16日）下午演練馬祖南竿機場塔台遇襲，軍方裝甲車控制機場聯外道路，建立外圍防線。（圖為馬防部提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖地區地處國之北疆，海空運是最重要的交通命脈，尤其在物資運補與傷患後送等緊急情況，機場的快速運輸能力尤顯關鍵。為強化關鍵基礎設施的防護與應變能力，馬祖防衛指揮部今天（16日）下午於「漢光41號演習」，首次實施南竿機場應援操演，結合航空站、航警局及消防班共同執行，具體強化軍民整合的應處能力。

馬防部指出，今天下午演練模擬機場遭敵人縱火，並企圖控制塔台，南竿機場航空站迅速啟動核心防護，馬防部接獲通報後，打擊部隊立即機動集結就位，封鎖南竿機場外圍道路，部隊接替航警任務，進入機場進行戰鬥掃蕩肅清敵人，消防班迅速撲滅火勢，恢復機場正常運作。

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馬防部表示，今天下午的操演，驗證部隊的應變能力，更強化軍民協同處置重大的突發事件，充分展現出全民防衛與軍民整合的精神，讓「軍民一家、同島一命」的整體防衛韌性具體落實，軍民攜手並肩，共同守護家園。

漢光41號演習今天（16日）下午演練馬祖南竿機場塔台遇襲，國軍官兵透過戰術運用與火力掩護，展現應變作戰能力。（圖為馬防部提供）

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