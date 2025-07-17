獨家》中共軍機逼近東沙「領空」我軍急廣播 國安警訊升溫

中共軍機逼近東沙「領空」我軍急廣播。（資料照，國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕16日晚間19時13分，中華民國空軍監測到中共軍機罕見逼近東沙群島領空，位於西南空域、高度5000公尺，嚴重挑釁我國防安全。中華民國空軍依慣例廣播驅離，罕見使用「你已接近我領空，影響我安全，立即脫離！」的措詞，相較於常見的「接近我空域」，顯示共機此次進逼距離之近，國安威脅顯著升溫。

軍事粉專Taiwan Adiz記錄，廣播內容為「中華民國空軍廣播 位於東沙群島西南空域高度5000公尺的中共軍機注意，你已接近我領空，影響我安全，立即脫離！」粉專認為東沙群島位於南海要衝，戰略地位關鍵，長期以來是兩岸軍事角力的敏感地帶。中共近年頻繁派遣軍機、軍艦擾台，試圖以「灰色地帶」策略壓縮我國防空間。此次共機逼近東沙領空，顯示其挑釁行為更趨大膽，可能意在測試我空軍反應速度與防禦決心。

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粉專分析，中共此舉不僅對我國構成直接軍事威脅，也挑戰區域和平穩定。東沙群島孤懸南海，後勤補給不易，一旦遭封鎖或進逼，將嚴重影響我國南海戰略佈局。我軍應強化東沙防務，持續嚴密監控共軍動態，確保國土安全。此次事件凸顯中共對台施壓的持續升級，國人應高度警惕。呼籲朝野各黨派及國際社會正視中共軍事擴張的威脅，共同維護台海和平。

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