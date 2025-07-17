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警報響起男子疑酒後不配合 警方勸導化解衝突
警報響起男子疑酒後不配合，警方勸導化解衝突。（民眾提供）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市昨進行城鎮韌性演習，警報發放時有一名馬姓男子疑似沒有避難的動作，員警見狀主動引導反引發馬男不悅，自認「躲馬路」沒問題，警方勸說時雙方一度爭執，說好說歹才將他勸退至騎樓，過程被民眾拍下瘋傳。
警報響起男子疑酒後不配合 ，高雄警方勸導化解衝突。（民眾提供）
鼓山分局今（17日）表示，馬男（58歲）當時疑似有喝酒，在警報響起的一刻還是聽從勸告，配合演習進到騎樓掩護，因此並未依「民防法」第21條開單，此條例規定演習時不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，最高可罰新臺幣15萬元罰鍰。
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據了解，馬男認為自己已經有配合演習，在馬路上停止一切動作，不一定必須進到別人家的騎樓，警方趁警報響起前一分鐘勸離馬路，並引導至騎樓時，警報剛好響起。