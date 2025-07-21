反制伊朗「見證者」！美LUCAS神風無人機亮相 劍指印太蜂群戰

美國新款低成本攻擊無人機LUCAS於五角大廈展示，背景看板引述川普總統評論「我們可以花3.5萬到4萬美元製造數千架，快速且致命……事實上很可怕」，明示美軍研發「美版見證者」的戰略動機。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制伊朗「見證者-136」（Shahed-136）遊蕩彈藥在現代戰場的威脅，美國已正式公布一款國產的低成本攻擊無人機，代號LUCAS。美國防部長赫格塞斯7月16日五角大廈檢閱了這款被外界視為「美國版見證者」的新裝備。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，LUCAS由亞利桑那州的國防承包商SpektreWorks研發，旨在提供一個具備彈性、可消耗（attritable）的平台，其設計理念為可低成本大量部署、並允許在戰場上損失，以支援在印太地區的分散式作戰。

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其開放式架構允許整合多樣化酬載，並支援火箭助推（RATO）等多種發射方式，適合由非專業人員快速部署。這樣的設計思維，顯示LUCAS不只是攻擊平台，更是戰場通訊革命的一環。

除了作為單向攻擊的「神風」無人機，LUCAS還將在「多領域無人系統通訊」（MUSIC）網狀網路中，扮演通訊中繼節點的角色。此能力預計將強化美軍與盟邦在對抗環境下的安全通訊能力。

報導指出，LUCAS的問世，正值全球對低成本、可消耗型無人機的興趣日益濃厚之際。伊朗無人機在烏克蘭與中東的戰績，促使美國國防規劃者尋求具備更強性能的同類型系統。

SpektreWorks已確認，LUCAS已成功完成測試並準備投入生產。國防分析家指出，LUCAS可為美國印太司令部（USINDOPACOM）提供一種執行分散式海上作戰、以及反制大規模無人機「蜂群」攻擊的寶貴工具。

美國國防部長赫格塞斯於五角大廈展示會中檢閱新型LUCAS低成本攻擊無人機。（美聯社）

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