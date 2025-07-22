美「忠誠僚機」計畫有目共睹 YFQ-42A有望出現歐洲版兄弟機

美國通用原子航空系統公司17日宣布，未來將以YFQ-42A無人機為基礎，在歐洲推動客製化「忠誠僚機」的研改工作，未來有望搭檔新一代有人戰機，打造全新空戰體系。（通用原子航空系統官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍備受關注的「忠誠僚機」計畫，經過數年審核，最終選定「烈火」及「Gambit」兩款方案作為原型機，其中，由通用原子航空系統開發的後者，歷經15年以上設計迭代，日後將搭配F-22、F-47等先進有人戰機，聯手建構新一代空戰體系，而該機型近日也獲歐洲青睞，有望衍生兄弟機，擴張軍工業版圖。

通用原子航空系統公司17日宣布，這項被稱作跨大西洋合作的計畫，未來將以測試中的YFQ-42A型機為基礎，研改出歐洲版的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），後續設計、生產及後勤維保等工作，將交由位於德國的通用原子航太科技子公司（General Atomics Aerotec Systems GmbH, GA-ATS）負責，促進歐洲國防工業發展的同時，也滿足北約組織盟邦在未來戰場的空防需求。

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YFQ-42A型機為該公司延續旗下MQ-20「復仇者」（Avenger）、XQ-67A型機技術特性，研發而成的第三款噴射無人機（uncrewed jet）。該機今（2025）年5月和YFQ-44A「烈火」（Fury）陸續亮相後，目前正接受地面測試，可望於今年夏末首飛。

面對忠誠僚機的後續商機，現為美空軍CCA計畫一員的Anduril國防公司，已在6月率先結盟德國萊茵金屬，有意在歐洲打造YFQ-44A「烈火」（上）的兄弟機型，跨足歐陸版圖。（美國空軍官網）

與此同時，多個歐洲國家正以結盟方式，推動第六代戰機的研發，而最具代表性的有英國、日本、義大利的「全球空中作戰計畫」（GCAP），以及法、德、西班牙三國的「未來空戰系統」（FCAS），若歐洲版的忠誠僚機進展順利，未來有望聯手上述儎台建構協同作戰能力，大幅提升空戰優勢。

值得一提的是，軍聞網站「Breaking Defense」18日報導揭露，同為美國空軍CCA計畫一員的國防新創公司Anduril，上（6）月中已率先和德國萊茵金屬（Rheinmetall）簽署協議，未來將以「怒火」無人機為基礎，合作打造先進無人機，凸顯歐洲市場商機已是無人機領域的下個競逐熱區。

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