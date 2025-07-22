創下潛航65900公里至澳洲紀錄 英最後的冷戰核潛艦「凱旋號」除役

英國海軍特拉法加級的最後一艘「凱旋號」核潛艦，上週在普利茅斯的德文港（Devonport）海軍基地退役。（圖片擷取自@NavyLookout的X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕英國海軍旗下最老的冷核潛艦正式走入歷史，據英國海軍21日發布的新聞消息，最後一艘特拉法加級核潛艦「凱旋號」（Triumph）上週在普利茅斯正式除役；該潛艦誕生於冷戰末期的1980年代，並在1993年潛航41000英里（約65900公里）至澳洲，達成英國核潛艦單獨部署最長距離的創舉。

綜合外媒及英國海軍新聞稿表示，特拉法加級的最後一艘「凱旋號」核潛艦，上週在普利茅斯的德文港（Devonport）海軍基地退役。40多年來，這七艘特拉法加級潛艇一直處於水下戰爭的前線，最初為因應冷戰而誕生，後來在蘇聯解體後，轉任新世界秩序的任務，例如2001年對阿富汗、塔利班的打擊行動；如今，這些潛艦已完全被「機敏級」潛艦取代。

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隨著退役儀式的落幕，英國海軍旗下最老的冷核潛艦正式走入歷史。「凱旋號」曾在1993年潛航65900公里至澳洲，創下英國海軍紀錄。（圖片取自英國皇家海軍）

多名曾在特拉法加級擔任艦長的貴賓受邀出席退役儀式，同樣參與活動的還有英國最年長的潛艦兵之一、二戰老兵約翰‧哈洛（John Harlow），二戰期間參與巡邏任務，也是早期型T級潛艦的老兵，曾在特魯克倫號（Truculen）及特瑞多號（Teredo）上服役。

英國最年長的潛艦兵之一、二戰老兵約翰‧哈洛（John Harlow,右）參與退役儀式。（圖片取自英國皇家海軍）

值得一提的是，「凱旋號」服役期間最引以為傲的創舉是在1993年，當時該艦在水下潛航了41000英里（約65900公里）抵達澳洲，創下英國核潛艦單獨部署的最長距離。

特拉法加級核潛艦最初的主要任務，是為英國的戰略核嚇阻力量提供護衛，確保搭載「三叉戟」飛彈的戰略潛艦能避開蘇聯的反潛作為，特別是獵潛艦的追蹤與攻擊；並同時扮演情報蒐集的角色。

特拉法加級艦長約約85公尺，水下排水量達5300噸，具備五具21吋魚雷發射管，可搭載最多30枚「魚叉」（Spearfish）重型魚雷，後續亦加裝射程超過1930公里的UGM-109「戰斧」飛彈，在勞斯萊斯壓水式核反應爐提供動力下，水下航速可達至少32節（約每小時59公里）。

退役儀式上，代表「凱旋號」核潛艦的船鐘。（圖片取自英國皇家海軍）

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