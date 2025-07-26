好用都來買！ 埃及斥資1370億元採購4套NASAMS系統+數百枚飛彈

美國國務院已批准以46.7億美元的價格向埃及出售4套「NASAMS」（國家先進地對空飛彈）系統及相關數百枚AIM-120、AIM-9X飛彈與後勤支援項目等。（路透社/資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國近年所購買、將部署在台北首都圈的「NASAMS」先進防空飛彈系統，在國際間評價甚高；根據最新的美國軍售案顯示，埃及將斥資46.7億美元（約1370億新台幣）購買4套NASAMS防空系統，外加200枚AIM-120系列的AMRAAM、AMRAAM-ER中程飛彈，以及600枚的AIM-9X短程飛彈，以提升中低空防衛能量。

根據美國國防安全合作局（DSCA）24日公布的消息，美國國務院已批准以46.7億美元的價格向埃及出售4套「NASAMS」（國家先進地對空飛彈）系統及相關後勤與計劃支援項目。主要出售內容包括4套AN/MPQ-64F1 Sentinel（哨兵）雷達系統、100枚AIM-120C-8（AMRAAM）空對空攔截飛彈、100枚增程型的AMRAAM-ER空對空飛彈、600枚AIM-9X Block II「響尾蛇」飛彈，以及訓練彈、備援導引套件等。

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此外，其他非重大防衛裝備（MDE）的項目，還包括火力分配中心（FDC）、敵我識別裝置、GPS接收器、教學模擬系統、發射車架，以及大量備品、測試與維修支援設備。

NASAMS系統一般可裝備4枚AIM-120及2枚AIM-9X飛彈，並搭配「哨兵」雷達或其他訊號源支援打擊。圖為NASAMS系統安裝AIM-120飛彈。（路透社/資料照）

DSCA表示，此次軍售將有助於提升埃及防空作戰能力，加強其面對當前與未來空中威脅的偵測與應對能力。此案承包將由美國RTX公司負責，為順利執行此次軍售，美方預計將派遣約26名政府人員及34名承包商代表前往埃及，協助完成裝備部署、系統測試、操作訓練及技術後勤支援等工作。

NASAMS的每具發射器有6枚飛彈，設計大致可裝備4枚AIM-120（AMRAAM）及2枚AIM-9X飛彈，是一款分散式網路化的中短程陸基防空飛彈，主要用來攔截飛機、直升機、巡弋飛彈與無人機等空中威脅，被許多國家選定為保護首都圈內重要設施與市鎮的首選，當中也包括我國空軍。

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