T112步槍彈匣數量不足 國防部：會在118年前滿足配賦量

軍備局去年展示XT112戰鬥步槍、TS122式近戰瞄準器，這型槍已啟動量產，定名為T112。（資料照，記者王藝菘攝）〔記者黃靖媗／台北報導〕漢光41號演習已於本月18日落幕，立法院外交及國防委員會立委今（28）日關切，T112新式戰鬥步槍配賦彈匣數量僅有7個，未達律訂標準11個。國防部回應，會在115年至118年滿足各類各型彈匣配賦量。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」。（記者塗建榮攝）民進黨立委王定宇質詢指出，立院外委會日前考察軍備局發現，205兵工廠生產的T112新式戰鬥步槍，每支僅配賦7個彈匣，低於國軍律定的每名步兵配賦11個彈匣。對此，後次室次長李鳳翔說明，他們已經全部在檢討，會在115年至118年滿足各類型彈匣配賦量。



對於漢光演習成果，國防部作計室次長連志威報告指出，國軍「漢光41號」演習實兵演練已於7月9日至18日，採實戰化訓練方式，完成10天9夜晝夜連續演練，操演全程以共軍各項犯台可能行動設計演習想定，誘導三軍各級部隊完成412項重要聯戰課目演練；相關戰略溝通文宣成品、新聞總觸及率1473萬5千餘次、按讚數65萬4千餘次，創歷史新高，有效提升「見軍率」。

後備部隊方面，連志威表示，本次人力動員演習，優先選擇符合部隊建制所需軍種、專長人員實施教育召集訓練，整體報到率達到99.3%，自7月5日起完成合計140小時的臨戰訓練課程，並同步完成步兵206旅全旅動員效能驗測；經綜彙步兵206旅召訓官兵問卷調查，總體滿意度達85.2%，其中課程編排為81.7%、教官授課為87.5%、器材準備為85.4%、選員政策則為80.2%。

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報告也提及，漢光41演習期間共計肇生8起行車事故。民進黨立委羅美玲質詢時關切，是否應規劃在戰車上加裝行車記錄器，便於釐清肇事責任？

陸軍司令部參謀長陳建義答覆，戰車長、寬較大，目前僅輪型及行政車輛有配賦行車記錄器，但軍方會依時序研議。顧立雄也說，軍方車輛都有保險，若發生事故可藉由鄰近監視器、肇事人員說明，並請專業人員鑒定。

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