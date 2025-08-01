沱江艦反潛裝備未過戰測海軍堅持有效 被現實打臉後才拆

圖為沱江級軍艦。（資料照，記者游太郎攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕沱江級飛彈巡邏艦甫推出時，海軍也積極發展艦上反潛裝備，但後續卻無疾而終。近日審計部報告揭露，沱江艦反潛裝備在初期戰測就未過關，但海軍卻堅持仍有效用而裝配，導致後續在現實狀況無法提供預警後，又再拆除，白費採購3億元。

審計部表示，海軍為強化平、戰時期、偵巡（監）、哨戒與反潛獵殺等任務，建案辦理迅海計畫，規劃籌獲沱江級艦艇原型艦1艘，計畫金額23億9828萬元，執行期程為100至102年度，案經2次修訂計畫，預算金額下修至21億3959萬餘元，執行期程調整為101至103年度。

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但原型艦推出時並無反潛裝備，經審計部調查沱江軍艦拖曳式聲納反潛作戰效益評估及使用管理情形，指出初期作戰測試評估結果顯示，偵潛距離未達測試評估計畫所定標準，但海軍以聲納水下傳遞誤差等因素，認定反潛能力測試結果符合作戰需求，且未依國防部指導落實管制驗測，復未掌握該聲納於不同季節或水文環境之施放效能，納入沱江級艦戰術運用手冊規範，影響沱江軍艦執行反潛戰術運用效益。後續確實因偵潛距離無法提供有效預警而於113年1月拆除，導致耗費3億2230萬元採購設備，未能發揮反潛作戰效益。

另外，審計部批評，海軍委外執行拖曳式聲納故障伺服器拆檢報價作業，未依約定要求承商於期限前返還該等裝備，致該等軍品逾應歸還期限2年7個月仍未返還，更未落實管制依所訂期程召開聲納拆除再運用會議，後續運用仍未定案，未能發揮聲納拆除後最大運用效益等。

對此海軍司令部表示，正研議加強初期作戰測試評估相關機制，並利用專案管理會議針對本案進行宣教，以避免類案再生；海軍刻正研議取回拖曳式聲納故障送檢之伺服器，並賡續召開再運用會議評估聲納運用方式。

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