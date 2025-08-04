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從今年2月開始發生 中國海警船今年襲擾東沙9船23艘次
中國海警船今年9船23艘次侵擾東沙，海巡一度拒絕公布前兩年資料。圖為巡護八號監控中國海警船。（海巡署提供）〔記者洪定宏／高雄報導〕中國海警船8月2日到3日侵擾東沙島海域整整1天，海巡署東南沙分署才驅離，並統計今年已有9船23艘次侵擾。不過，海巡署東南沙分署卻以「事涉敏感」為由，拒絕公布去年及前年統計資料，引發媒體質疑後，海巡署署本部緊急滅火強調「今年2月後開始發生，往例沒有」。
海巡署東南沙分署今天上午發布新聞稿指出，中國海警船「3102」8月2日到3日侵擾東沙島海域，巡護八號監控最近距離1浬。
一度拒絕公布往年資料惹議 海巡署急滅火
媒體詢問中國海警船最近、去年及前年的侵擾次數，東南沙分署只公布今年到現在共9船23艘次，卻以「事涉敏感」為由，拒絕公布去年及前年統計資料，引發媒體質疑後，海巡署署本部緊急滅火強調「今年2月後開始發生，往例沒有」。
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海巡署表示，中國海警船侵擾東沙水域的狀況，今（2025）年2月後開始發生，「往例沒有」，海巡署針對海警船侵擾的狀況，持續全天候派駐大型艦船守護東沙海域，並全程對應強勢驅離海警船，以維國家主權及海域安全。免費訂閱《自由體育》電子報
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