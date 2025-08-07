獨家》「快奇」無人艇大有玄機 將首練「無人艇打無人機」新戰法

中科院「快奇」攻擊型無人艇大有玄機，艇身上方裝設「勁蜂」無人機發射筒，前方還疑似裝載另一型無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部預計本月實施「海空精準彈藥射擊操演」，本報直擊，中科院研製的「快奇」攻擊型無人艇已在屏東部署。相關人士證實，此次不只是驗證無人艇、無人機的性能，更把「勁蜂」等攻擊型無人機，直接裝設於「快奇」無人艇之上，首度驗證「無人艇發射無人機」的嶄新戰術戰法，擴大整體用兵彈性。

本報昨日獨家直擊，多艘「快奇」攻擊型無人艇在屏東恆春半島東岸部署，現場研發人員持續校正設備，可能是為本月登場的「海空精準彈藥射擊」的實戰驗證做準備。被稱為「台版彈簧刀」的「勁蜂」攻擊型無人機，也可望與「快奇」艇同場驗證。

中科院所屬「快奇」攻擊型無人艇部署於屏東。（資料照，記者蔡宗憲攝）

不過，仔細檢視「快奇」無人艇的照片，艇身上方安裝著一排筒狀設備，前方則被白色遮蔽物覆蓋。相關人士證實，「快奇」無人艇上的筒狀物，就是「勁蜂」攻擊型無人機，屆時將驗證無人艇航行至海上後，發射無人機的新戰術戰法，本周起，相關單位將先行操作訓練。

至於筒狀物的前方設備，相關人士未多透露訊息，但據了解，可能與具備攻擊能力的FPV穿越機有關，代表我國首度「無人艇發射無人機」的演練，可能涉及兩種以上無人機。

「勁蜂」攻擊型無人機有「台版彈簧刀」的美名，是一種可供單兵攜帶的筒射型遊蕩彈藥，在升空、鎖定目標後，即可高速俯衝攻擊，雖然滯空時間僅15分鐘，卻有著8公里的導控距離。據透露，若「快奇」無人艇能攜帶「勁蜂」至海上發射，可望延伸其打擊範圍，且「快奇」無人艇也具備自殺攻擊能力，將可對敵方船隻、人員造成損害。

有「台版彈簧刀」之稱的「勁蜂」攻擊型無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝）

