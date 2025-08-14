國造飛彈戰備數量還要更多 弓三丶雄三丶萬劍彈明年有新量產計畫

軍方內部傳出，將啟動新一波的國造飛彈量產計畫，天弓三型防空飛彈（本報資料照，記者陳逸寬攝）的新量產需求數量為231枚。



〔記者羅添斌／台北報導〕美國促台採購數量更多的美系防空飛彈，而國產的防空及反艦飛彈，軍方內部評估戰備數量應要更多，以有效因應共軍日益嚴重的威脅。軍方人士今天指出，包括弓三防空飛彈丶雄三反艦飛彈以及萬劍飛彈系統等國造武器系統，明年起將有新一波的量產計畫，將台灣打造成更具威力的「飛彈島」。

軍方內部也傳出，在海空戰力發展特別預算的幾個飛彈量產項目，分別在今年丶明年結束之後，三軍因應戰備需求，各自向國防部提出新一波的國造飛彈量產案，還傳出弓三防空飛彈要增購231枚丶陸射劍二防空飛彈增購108枚，雄二雄三反艦飛彈要增購232枚，至於IDF戰機掛的增程型空射劍二飛彈（奔劍計畫），需求數量則達到107枚。

請繼續往下閱讀...

至於在攔截高度可達到70公里的「天弓四型」防空飛彈系統量產案方面，軍方內部傳出可能的量產計畫為產製2套系統丶飛彈數量為128枚，屆時在量產完成並交付空軍使用之後，將可大幅提升對共軍來襲飛彈的攔截率。

軍方人士分析說，無論是美方建議我國增購愛國者三型丶增程型的中高空防空飛彈，以及增購NASAMS防空飛彈系統，以及台灣提升國產防空與反艦飛彈數量，共通點都是要提升台灣各式飛彈的戰備存量，讓台灣在面共軍的軍事攻擊行動時，不僅是可以抵擋第一波的攻擊，還能有戰力可以抵禦後續幾波的攻擊，甚至是可以有效反擊共軍境內的軍事基地與據點，重挫共軍氣焰，將台灣打造成更具「可攻可守」威力的「飛彈島」。

去年8月的海空精準彈藥射擊，海軍及海巡署分別在沱江級艦丶安平級海巡艦上發射雄三飛彈，展現強大戰力。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

