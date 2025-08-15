俄軍Su-34戰轟機生產線加速 專家揭致命戰損率

俄國Su-34戰鬥轟炸機。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良新聞／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯的聯合航空製造集團（UAC）已向俄羅斯國防部交付了一批全新的蘇愷-34（Su-34，北約代號：Fullback，後衛）戰鬥轟炸機。

UAC方面表示，這批飛機已完成所有工廠測試，並飛往其駐地機場。Su-34被設計用於在遠程打擊地面、水面及空中目標，並能在敵方火力與複雜的資訊環境下，不分晝夜及天候執行任務。除了打擊，它也能用於空中偵察。

俄羅斯國家技術集團（Rostec）執行董事葉夫圖申科（Oleg Yevtushenko）表示，Su-34已證明自己是「同級別中最佳的」（best in its class），並稱因應現代作戰需求，工廠已提高產能以確保穩定交機。UAC指出，此批次交機是國家國防採購計畫的一部分。

然而，該報導同時引述了開源情報組織Oryx的數據指出，自從俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭以來，已損失了至少37架Su-34及一架Su-34M。該數據僅包含經由視覺確認的損失，實際被摧毀的飛機數量可能更高。

Su-34在近期的俄羅斯軍事行動中被廣泛使用，特別是在烏克蘭，其遠程打擊能力與多功能性被用於對付一系列目標。

