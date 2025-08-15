雙普會前夕俄軍節節進逼 烏軍敗退關鍵原因曝

烏軍想廣泛使用無人機來彌補兵力不足，但俄軍改採小組行動，讓烏軍的戰術難以發揮。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面前幾天，俄軍在烏克蘭東部頓內茨克發動一系列滲透行動，突破烏軍防線，迫使烏軍撤離頓內茨克前線附近的城鎮，這可能成為普廷在談判桌上的籌碼。

而烏軍則在14日夜間派出無人機襲擊俄國油庫和煉油廠，作為俄軍夜轟烏國城市及其電網的報復性打擊。

《美聯社》15日分析指出，俄軍在美俄峰會前幾天在頓內茨克的進展，僅能算是「有限的成功」，因為仍須加以鞏固才能取得真正的突破，但這對烏國而言，仍是一個潛在的危險時刻。

智庫CBA倡議中心分析師比列斯科夫（Mykola Bieleskov）表示，普廷可能試圖說服川普向烏國施壓，理由是這場持續3年半的戰爭，對基輔愈來愈不利，「烏克蘭面臨的關鍵風險是，普廷會試圖將戰場上的某些局部進展，轉化為談判桌上的戰略勝利」。

普廷先前表示，希望烏軍撤出目前僅存由烏軍控制的頓內茨克30%土地，作為烏俄停火協議的一部分，但澤倫斯基斷然拒絕。

根據烏克蘭戰場分析網站DeepState，俄軍過去幾天一直集中注意力在重要的公路和鐵路樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），目其已將這座約6萬人口的城鎮部分包圍。俄軍也在煤礦城鎮多布羅皮利亞（Dobropillia）附近推進達10公里。澤倫斯基直言，俄軍行動是在峰會前營造俄國正在推進、烏國正在敗退的印象，尤其針對美國資訊傳播。

據了解，過去數月來，烏軍防線被突破似乎不可避免，因為俄軍一直在利用烏軍步兵不足的劣勢，這個問題與烏國動員停滯不前及管理不善有關。

烏軍雖試圖擴大使用第一人稱視角（FPV）無人機來填補人力空白，這種無人機可將前線20公里兩側戰線都變成「致命地區」，但因俄軍採小組攻擊，難以靠無人機對付。比列斯科夫一語道破目前的戰場態勢，烏俄戰術和技術水準大致相當，但俄軍多了人力優勢。

