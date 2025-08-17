「連停止攻擊都做不到？」 澤倫斯基質疑俄羅斯和平承諾

澤倫斯基強調，俄羅斯尚未確定何時停止殺戮，這使局勢更加複雜。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日在阿拉斯加安克拉治與俄羅斯總統普廷展開正式會面，但此次會面並未針對烏俄停火達成協議。烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體「X」發文批評普廷，強調俄羅斯尚未確定何時停止殺戮，這使局勢更加複雜。

澤倫斯基指出，大家看到俄羅斯面對呼籲停火，多次展現出拒絕態度，且尚未決定何時會停止殺戮，這讓局勢更加複雜。澤倫斯基質疑：「如果他們連停止攻擊這樣簡單的命令都缺乏執行意願，那麼要讓俄羅斯產生『長久與鄰國和平共存的決心』，將需要付出極大努力。」

澤倫斯基提到，烏克蘭方面正準備在18日與美國總統川普會面，他對於川普的邀請深切感謝，對於北歐與波羅的海盟友的堅定聲明，烏克蘭也十分感謝。

