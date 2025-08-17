陸軍擬將無人機轉列「彈藥」 學者讚「正確方向」：要讓部隊敢於使用

陸軍規劃調整無人機歸類，將列為耗材或彈藥，將有利於快速籌補。圖為FPV無人機。（記者劉宇捷攝）〔記者黃靖媗／台北報導〕我國陸軍考量無人機迭代與消耗速度快，規劃依運用方式與特性，將無人機轉列為「耗材」或「彈藥」，藉此滿足後勤實需。國防安全研究院副研究員揭仲表示，將無人機轉列為耗材或彈藥是正確的方向，讓部隊敢於使用，往往能夠以低成本獲得很好的效果。

揭仲指出，以烏俄戰爭為例，雙方在戰場上每月消耗的無人機數量超過十萬架，某種程度上已經將無人機「彈藥化」；烏俄雙方基層部隊皆大量使用低成本無人機，將無人機當作消耗品、彈藥。

揭仲認為，若將無人機當作一項裝備，為了提高無人機的任務達成率，反而會在無人機上加裝許多設備，進而使得無人機成本上升。

請繼續往下閱讀...

揭仲指出，商用無人機改裝的一般無人機，成本通常相當低，對於低成本的耗材，通常不會像要求其他裝備一樣，要有一定的任務達成率；藉由將低成本無人機彈藥化大量配發，讓部隊敢於使用，往往能夠以低成本獲得很好的效果。

揭仲進一步表示，基層部隊以往缺乏對障礙物後方的觀測與攻擊能力，且目視搜尋範圍有限，大量配發由商用無人機改裝的無人機後，可以讓單兵基層部隊有能力攻擊障礙物後方的目標，看到幾百公尺外，甚至一、兩公里外敵人的狀況，大幅提升單兵作戰能力與效能。

相關新聞請見

獨家》跟上美軍腳步！ 陸軍規劃將無人機轉列「耗材」或「彈藥」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法