獨家》跟上美軍腳步！ 陸軍規劃將無人機轉列「耗材」或「彈藥」

陸軍規劃調整無人機歸類，將列為耗材或彈藥，將有利於快速籌補。圖為FPV無人機。（記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部擬採購上萬架無人機，數款可用於攻擊、監偵的「多功能無人機系統」也在近期曝光，展現其作戰運用潛力。值得注意的是，在美軍宣布將中、小型無人機定義為「消耗性彈藥」後，我國陸軍也考量無人機迭代與消耗速度快，規劃依運用方式與特性，將無人機轉列為「耗材」或「彈藥」，藉此滿足後勤實需。

無人機在烏俄戰爭中大放異彩，各國皆積極強化無人機實力，我國國防部正透過對美軍購、自製方式籌獲數千架無人機，月前也向國內廠商招手，公開徵求近5萬架各式中、小型無人機。另外，國防部在上周四播出的「國防線上」節目中，還公布了可掛彈撞擊的FPV（沉浸式）無人機、多軸型投彈式無人機、定翼自殺式無人機，以及監偵型無人機等，未來有機會大量生產。

對於無人機發展迅速，陸軍司令呂坤修上將要求「人人都是操作手」，圖為馬防部指揮官劉慎謨中將操作無人機情形。（資料照，馬防部提供；取自青年日報）由於中、小型無人機消耗量大，且不乏掛彈從事一次性攻擊者，美國國防部長赫格塞斯今年7月簽署一份行政命令，除了下放無人機採購權責給基層軍官外，考量第一人稱視角（FPV）自殺無人機及可投擲小型炸彈的無人機，已成烏俄戰爭雙方普遍裝備，因此，美軍最小型的第一類、第二類無人機，皆已歸類為「消耗品」。

我國陸軍也有相關規劃，陸軍司令部回覆本報提問證實，因應無人機迭代速度快及消耗率高的特性，陸軍規劃依無人機運用方式及特性，將無人機轉列為「耗材」或列為「彈藥」，以肆應實際需求。



對於無人機列為「耗材」、「彈藥」與一般裝備的差別，知情人士表示，若列為耗材與彈藥，將可比照一般火砲彈藥、槍枝子彈等籌獲方式，納入作業維持預算的補給範疇，採購流程也會更加迅速。

請繼續往下閱讀...

人員訓練部分，陸軍表示，陸軍建案獲裝的無人機，採委商代訓、接裝訓練等方式，取得無人機操作相關證書；另透由無人機訓練中心，同步建立各型無人機師資能量，結訓人員返回單位實施擴訓，滿足任務實需。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法